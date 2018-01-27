Altının ons fiyatındaki değer artışından aldığı destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününü yüzde 0.51 oranında yükselerek 163.3 liradan sonlandırdı. Gram altın, güne yükseliş eğiliminde başlamasının ardından saat 10.30 sularında önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 0.55 oranında yükselerek 164.2 liradan işlem görmekte. Aynı saatlerde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 269 liradan, Cumhuriyet altını 1.098 liradan alıcılara sunuluyor.

Uluslararası piyasalarda doların düşüşünden aldığı destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, Ağustos 2016 tarihinden günümüze en yüksek seviyesi olan 1.366.2 dolara ulaştı. Altının ons fiyatı önceki günün kapanışına göre 0.5 oranında değer artışıyla 1.364.3 dolardan işlem görmekte. Ons Altın Daha Da Yükselebilir

ABD 10 senelik hazine tahvillerinin faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan değer kaybının altının ons fiyatını olumlu yönde etkilediğini anlatan Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin son 3 senenin en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi. Doların küresel piyasalarda değer kaybı yaşamaya devam etmesi halinde altının ons fiyatının artmaya devam edebileceğine işaret eden Memiş, teknik olarak altının ons fiyatında 1.355 doların destek, 1.370 doların ise direnç konumunda olduğunu belirtti.