Türkiye'de bir esnafın işyeri ya da beyaz eşya mağazası açmak istediğinde 317 belge alması gerektiğini, belgeleri toplamak için ise 37 gün verildiğini ve 10 ila 12 bin lira maliyete neden olduğunu anlatan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüm bu ödeme ve belge zorunluluklarını kaldırdıklarını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yeni Türkiye Vizyonunda Doğu ve Güneydoğu'nun Kalkınmadaki Rolü" çalıştayına katılımda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, işyeri açmak isteyen esnafa güzel haberler verdi. Bir işe başlama aşamasında bulunan tüm bürokratik engelleri kaldırdıklarına işaret eden Tüfenkci, bunu bir müjde olarak duyurduğunu belirtti.

Tüm süreçlerin kaldırıldığına dikkat çeken Tüfenkci, bu süreçlerin kaldırılmasına rağmen mevcut bürokrasinin hala belge sürecinin olduğunu düşündüğünü, bu nedenle ihale gerçekleştirdiklerini aktardı. PERBİS diye bir sistem sayesinde işyeri açmak isteyen esnafın tek bir yerden başvuru yapacağını ve tek bir noktadan 5 günlük bir sürede işyeri açma ruhsatının tamamını alacağını vurgulayan Tüfenkci, sistemin bir yazılım ile arka pencereden bütün belgeleri toplayacağını belirterek, 2018 senesinin sonu 2019 senesinin ilk aylarında tüm Türkiye tarafından kullanılacağını bildirdi.