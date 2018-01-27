İşyeri Açmak İsteyenler Dikkat! Tüm Engeller Kalktı
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İşyeri Açmak İsteyenler Dikkat! Tüm Engeller Kalktı


İşyeri Açmak İsteyenler Dikkat! Tüm Engeller Kalktı
İşyeri Açmak İsteyenler Dikkat! Tüm Engeller Kalktı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-27 Saat: 23:35:48
Anasayfa KOBİ İşyeri Açmak İsteyenler Dikkat! Tüm Engeller Kalktı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, işletme ya da beyaz eşya mağazası açmak için gerekli olan belge ve ücretlerin tümünün kaldırıldığını bildirdi.

Türkiye'de bir esnafın işyeri ya da beyaz eşya mağazası açmak istediğinde 317 belge alması gerektiğini, belgeleri toplamak için ise 37 gün verildiğini ve 10 ila 12 bin lira maliyete neden olduğunu anlatan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüm bu ödeme ve belge zorunluluklarını kaldırdıklarını dile getirdi. 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yeni Türkiye Vizyonunda Doğu ve Güneydoğu'nun Kalkınmadaki Rolü" çalıştayına katılımda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, işyeri açmak isteyen esnafa güzel haberler verdi. Bir işe başlama aşamasında bulunan tüm bürokratik engelleri kaldırdıklarına işaret eden Tüfenkci, bunu bir müjde olarak duyurduğunu belirtti. 

Tüm süreçlerin kaldırıldığına dikkat çeken Tüfenkci, bu süreçlerin kaldırılmasına rağmen mevcut bürokrasinin hala belge sürecinin olduğunu düşündüğünü, bu nedenle ihale gerçekleştirdiklerini aktardı. PERBİS diye bir sistem sayesinde işyeri açmak isteyen esnafın tek bir yerden başvuru yapacağını ve tek bir noktadan 5 günlük bir sürede işyeri açma ruhsatının tamamını alacağını vurgulayan Tüfenkci, sistemin bir yazılım ile arka pencereden bütün belgeleri toplayacağını belirterek, 2018 senesinin sonu 2019 senesinin ilk aylarında tüm Türkiye tarafından kullanılacağını bildirdi. 

Sınır ticaretine yönelik yeni bir çalışma yaptıklarını dile getiren Tüfenkci, özellikle sınır bölgelerinde (Hakkari, Şırnak, Mardin, Van, Iğdır, Ardahan) Bakanlıktan fabrika yerine sınır ticaretinde kolaylık sağlanmasının talep edildiğine dikkat çekti. Bu talepleri göz önünde bulundurarak çalışmalar başlattıklarına işaret eden Tüfenkci, bu konuda yeni bir uygulama konsepti geliştirmelerinin gerekliliğine değindi. 

Bülent Tüfenkci İşyeri Esnaf PERBİS ÇAlıştay Güneydoğu'nun Kalkınmadaki Rolü
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