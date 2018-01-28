28.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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28.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


28.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
28.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-01-28 Saat: 08:31:22
Anasayfa Altın&Döviz 28.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Sakin ilerleyen hafta sonu nedeniyle kurda önemli bir değişim yaşanmazken gözler Bitcoine çevrildi. Sanal para birimi yeniden 12 bin dolar zirvesine ulaşmak için ilerliyor.

Zeytin dalı harekatının da yavaş ilerlemesi nedeni ile bu hafta sonu gündem genel olarak sakin geçiyor. Davos Zirvesinin ardından uluslararası piyasalarda en çok konuşulan konular yeniden kripto para birimleri ve bu paraların devlet sistemlerine nasıl adapte edilebileceği oldu. Japonya’nın en büyük borsalarından Coincheck’in hacklenmesinin ardından insanların paralarını borsalarda tutmaktan korkmaya başladığı sıkça dile getirilen konulardan biri.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7510’dan kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7513 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6530 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6614 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2427 ile son zamanların en yüksek değerlerine ulaşmış durumda.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin yüzde 5 yükselerek 11 bin 875 dolar seviyesine ulaştı.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum yüzde 10 yükselerek bin 167 dolar seviyesine geldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 163,00 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

266,00 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

Altın Euro Dolar Bitcoin Döviz fiyatları
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28.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
28.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!