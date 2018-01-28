BTK’dan Sosyal Medyada Zeytin Dalı Harekatı
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BTK’dan Sosyal Medyada Zeytin Dalı Harekatı


BTK’dan Sosyal Medyada Zeytin Dalı Harekatı
BTK’dan Sosyal Medyada Zeytin Dalı Harekatı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-28 Saat: 08:43:05
Anasayfa Eko Gündem BTK’dan Sosyal Medyada Zeytin Dalı Harekatı

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Zeytin Dalı Harekatının başlamasından itibaren sosyal medyada harekat ile ilgili yasa dışı içeriklere yönelik sıkı takip başlattıklarını belirtti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan Zeytin dalı Harekatının sosyal medya üzerindeki etkilerini değerlendirdiği açıklamalarında konu ile ilgili BTK olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları da açıkladı.

20 Ocak günü Suriye’nin kuzey batısında yer alan Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı harekatı ülkemiz ordusunun gücünü bir kere daha gözler önüne sermişti. Bu bölgede ülkemize yönelik tehditlerin bulunması nedeni ile gerçekleştirilen operasyona yönelik sosyal medya ve internet üzerinden çeşitli şer odakları dezenformasyon çalışmasına başladılar. Özellikle terör örgütüne hizmet eden bu çalışmaların Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir hassasiyet ile yürüttüğü operasyona gölge düşürmemesi için BTK’da sanal mecralarda zeytin dalı operasyonu gerçekleştirmeye başladı.

Sosyal Medyada Örgütlü Paylaşım Yapıyorlar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Zeytin Dalı operasyonunun başladığı günden itibaren konuyu takibe aldığını belirten Başkan Sayan, provokasyon amaçlı tüm yayınlar ile ilgili olarak, sosyal medya kuruluşları, içerik ve yer sağlayıcılara bildirim ve uyarılarda bulunulduğunu belirtti.

Facebook, Twitter, Youtube, Instagram gibi sosyal mecraların yetkilileriyle doğrudan temas kurularak yasa dışı içeriklerin anlık olarak iletildiğine dikkati çeken Sayan, bazı ABD menşeli sosyal medya uygulamalarının (tüm sosyal medya uygulamaları ABD menşeli) uyarılara rağmen ilgili içerikleri kaldırmadığını ifade etti. Sayan milli güvenlik ve toplumun huzurunu korumak amacı ile bu tarz yasa dışı yayınları gerçekleştirenlerin ilgili kurumlara havale edildiğini de sözlerine ekledi. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan zeytin dalı
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