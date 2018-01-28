Çobanlara Sigorta Primi Desteği Verilsin
Advert Advert Advert


Çobanlara Sigorta Primi Desteği Verilsin


Çobanlara Sigorta Primi Desteği Verilsin
Çobanlara Sigorta Primi Desteği Verilsin Hatice Demir - Tarih: 2018-01-28 Saat: 09:00:11
Anasayfa Eko Gündem Çobanlara Sigorta Primi Desteği Verilsin

Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer, çobanlık mesleğinin teşvik edilmesi ve et üretiminin arttırılması için çobanlara destek sağlanması gerektiğini belirtti.

Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer basın mensupları ile bir araya gelerek son zamanların en önemli gündem maddeleri arasında yer alan et üretimi konusunda farklı önerilerde bulundu. Ülkemizde küçük baş hayvan üretiminin her geçen gün azalmakta olduğunu dile getiren Sezer toplamda yaklaşık 42 milyon küçükbaş hayvana sahip olduğumuzu ve bunun çok basit düzenlemeler ile kısa sürede iki kat artırılabileceğini dile getirdi.

Sosyal Güvencesi Olmadığı İçin Kimse İstemiyor

Küçükbaş hayvan bakımının küçük sermayeler ile yapılabilen bir meslek olmasına rağmen hem şartlarının zorluğu hem de sosyal güvencesi olmadığı için kimsenin yapmak istemediğini belirten Sezer devlet tarafından bu konuda uygulanabilecek çeşitli teşvikler ile bu konunun kısa sürede çözülebileceğini belirtti. Mevcut şartlarda çoban ailelerinin bile bu mesleği devam ettirmek istemediğini dile getiren Sezer sadece Uşak ilindeki 402 bin küçükbaş hayvana çoban bulamadıklarını ifade etti.

50 Baş Ve Üzerindeki Sürüye Bakana Destek

Yapılabilecek basit teşvik uygulamalarının bu konuda önemli adımlar atılmasını sağlayacağını söyleyen Başkan Sezer, 50 baş ve üzeri sürüye bakan kişi ila 100 baş ve üzerindeki sürüye çobanlık yapan kişi ve eşinin sosyal güvenlik prim ödemelerinin devlet tarafından yapılmasını istediklerini açıkladı. Sezer, prim desteğinin çobanlık mesleğini cazip hale getireceğini belirterek bu meslekte özellikle kadınların emeğinin çok olduğunu da söyledi. 

Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer çobanlara prim desteği
KREDİ HABERLERİ
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir?
Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir? Bankalardan kredi alabilmek için en önemli hususların başında kredi notu ve gelir durumu gelir. Gelir durumuna göre verilebilinecek maksimum kredi tutarı belirlenir. Ancak kredi notunun düşük olduğu durumlarda...
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Her bankanın uyguladığı ihtiyaç kredisi faiz oranı farklıdır. Aynı zamanda bir bankanın çalışan, emekli, kredinin ipotekli alınması ya da kampanyadan yararlanılması gibi özelliklere göre uygulanan faiz oranları da farklıdır. Kredi başvurusu yapanlarda...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İşyeri Sahipleri Dikkat! Yeni Teşvikler Yolda…
İşyeri Sahipleri Dikkat! Yeni Teşvikler Yolda…
28.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
28.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!