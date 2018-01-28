Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer basın mensupları ile bir araya gelerek son zamanların en önemli gündem maddeleri arasında yer alan et üretimi konusunda farklı önerilerde bulundu. Ülkemizde küçük baş hayvan üretiminin her geçen gün azalmakta olduğunu dile getiren Sezer toplamda yaklaşık 42 milyon küçükbaş hayvana sahip olduğumuzu ve bunun çok basit düzenlemeler ile kısa sürede iki kat artırılabileceğini dile getirdi.

Sosyal Güvencesi Olmadığı İçin Kimse İstemiyor

Küçükbaş hayvan bakımının küçük sermayeler ile yapılabilen bir meslek olmasına rağmen hem şartlarının zorluğu hem de sosyal güvencesi olmadığı için kimsenin yapmak istemediğini belirten Sezer devlet tarafından bu konuda uygulanabilecek çeşitli teşvikler ile bu konunun kısa sürede çözülebileceğini belirtti. Mevcut şartlarda çoban ailelerinin bile bu mesleği devam ettirmek istemediğini dile getiren Sezer sadece Uşak ilindeki 402 bin küçükbaş hayvana çoban bulamadıklarını ifade etti.

50 Baş Ve Üzerindeki Sürüye Bakana Destek

Yapılabilecek basit teşvik uygulamalarının bu konuda önemli adımlar atılmasını sağlayacağını söyleyen Başkan Sezer, 50 baş ve üzeri sürüye bakan kişi ila 100 baş ve üzerindeki sürüye çobanlık yapan kişi ve eşinin sosyal güvenlik prim ödemelerinin devlet tarafından yapılmasını istediklerini açıkladı. Sezer, prim desteğinin çobanlık mesleğini cazip hale getireceğini belirterek bu meslekte özellikle kadınların emeğinin çok olduğunu da söyledi.