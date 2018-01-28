Sahibinden Az Kullanılmış Savaş Uçağı
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Sahibinden Az Kullanılmış Savaş Uçağı


Sahibinden Az Kullanılmış Savaş Uçağı
Sahibinden Az Kullanılmış Savaş Uçağı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-28 Saat: 09:27:36
Anasayfa Eko Gündem Sahibinden Az Kullanılmış Savaş Uçağı

İsrail kullanılmış F-16 savaş uçaklarından 30 tanesini 500 milyon dolara Hırvatistan’a sattı.

İsrail başbakanlık ofisi tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklama ile İsrail’in kullanmış olduğu F-16 tipi savaş uçakları konusunda Hırvatistan ile anlaşma sağlandığı belirtildi. İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 48’inci Dünya Ekonomik Forumu’nda bir araya gelen Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında imzalanan anlaşma ile 30 adet F-16 tipi savaş uçağı karşılığında Hırvatistan’ın 500 milyon dolar ödemesi kararlaştırıldı.

İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Gelişmesi İçin Önemli Bir Adım

İsrail Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada bu alışverişin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli bir adım olduğu belirtilirken iki ülke başbakanının ülkeler arasındaki güvenlik, su, tarım, ekonomi ve turizm alanlarındaki ilişkilerinin geliştirilmesi açısından aynı şekilde anlaşma vardığı da ifade edildi.

Bu anlaşma ile Hırvatistan elinde bulunan Rus yapımı MİG-21 tipi savaş uçaklarını 2020 yılına kadar İsrail’den aldığı F-16 tipi savaş uçakları ile değiştirmeyi planlıyor.

İsrail F-16 Kullanmayı 2016 Yılında Bırakmıştı

İsrail, askeri alanda sürekli yeniliklere açık bir ülke olarak 2016 yılının Aralık ayında F-16 A ve F-16 B tipi savaş uçaklarının kullanımına son verildiğini açıklamış ve ABD’den satın aldığı F35 tipi savaş uçaklarını ordu envanterine ekleyeceğini duyurmuştu. İsrail’in Hırvatistan’a elinde bulunan ve kullanmadığı F-16 savaş uçaklarının A ve B sınıflarındaki uçakları satacağı belirtilirken bu satışın ne kadar zamanda tamamlanacağı açıklanmadı. 

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