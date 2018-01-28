Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’de organize edilen Kıtalararası Lojistik Üssü Türkiye, konulu bir toplantıya katılarak burada yeni projeler ile ilgili bilgi verdi. Mersin’in bu toplantının düzenlendiği yer olarak büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Elvan yakın zamanda hayata geçirilen İpek Yolu Projesinin büyük bir başarı ile önemli bir lojistik unsuru olduğunu ifade ederken yakın zamanda yine Mersin’e ulaşacak bir Karadeniz – Akdeniz demiryolu hattı projesi için çalışma başlattıklarını da müjdeledi.

Mersin’den Tüm Türkiye’ye

Akdeniz’in 3 kıtanın düğüm noktası olması nedeni ile çok büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Elvan, Mersin’in bu bölgedeki transit yük potansiyelini artırarak bölgesel ve küresel bir aktarma merkezi haline getirileceğini açıkladı. Bu bölgeden Türkiye’nin dört bir tarafına demiryolu üzerinden ulaşılabilmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Elvan, Konya – Kahraman hızlı tren hattının yakında açılacağını, Kahraman – Ulukışla hattının ise yapımının devam ettiğini belirtti. Bu hatların faaliyete geçmesinin ardından Mersin’in İstanbul ve İzmir’e direk bağlanabileceğini söyleyen Elvan, yeni projelerin de müjdesini verdi.

Akdeniz ve Karadeniz Demiryolu İle Bağlanacak

Mersin ilinin Karadeniz ile bağlantısını sağlamak amacı ile Aksaray – Ulukışla hızlı tren demiryolu hattının yapımının yatırım programına alındığını müjdeleyen Elvan, bu projelerin hayata geçişi ile birlikte hem doğu-batı hem de kuzey-güney yönlerinde hızlı tren demiryolu hatlarının faal olmuş olacağını ifade etti.