Spor kulüplerinin gelirleri özellikle naklen yayın gibi kalemler sayesinde hatırı sayılır oranlarda artış durumda. Ancak başta finansman giderleri olmak üzere birçok açıdan maliyetler de yükseliyor ve takımların mali yapılarını tahrip ediyor. Bazı kulüplerde toplam gelirin büyük bir kısmının banka ve faktöring firmalarına gittiği bilançolardan görülebilir duruma geldi. İlerleyen dönemlerde ise bu durum daha da büyük sorunların yaşanmasına neden olabilir.

Dört Büyüklerde Önemli Risk Var

Dört büyük kulüp arasında yer alan Beşiktaş ve Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde yılın ilk 6 ayına ilişkin bilançolarını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe elde ettiği 100 lira gelirin 27 lirasını, Beşiktaş ise 21 lirasını banka ve finans kurumlarına ödemiş. Galatasaray ve Trabzonspor henüz bilanço açıklamadığı için onlardaki durum tam olarak bilinemese de senaryonun çok da farklı olmadığı tahmin edilebiliyor.

Yüzde 15’in Altına Çekilmesi Gerekiyor

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 233,6 milyon lira olan gelirleri bu bilanço döneminde yüzde 31,8 artış göstererek 308 milyon liraya ulaştı. Fakat bu dönemde şirketin 86,4 milyon lira finansman gelirine karşın 168,7 milyon lira finansman gideri mevcut. Bu nedenle de elde edilen gelirin yüzde 27’si banka ve finans kurumlarına gitti. Benzer bir durum Beşiktaş kulübü için de geçerli. Altı aylık dönemde faaliyet gelirleri 416 milyon lira olan şirketin 10,1 milyon liralık finansman gelirine karşılık 97,8 milyon liralık finansman gideri bulunuyor. Beşiktaş’ta gelirinin yüzde 21’ini kullandığı krediler karşılığında finans kurumlarına veriyor. Uzmanlara göre, her iki kulübünde bu oranları hızlı bir şekilde yüzde 15 ve altına çekmesi gerekiyor. Aksi halde bu kulüplerin her geçen gün daha derin bir borç krizine girmeleri söz konusu olacak.