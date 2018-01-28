Mobil Uygulama Pazarı Hızla Büyüyor
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Mobil Uygulama Pazarı Hızla Büyüyor


Mobil Uygulama Pazarı Hızla Büyüyor
Mobil Uygulama Pazarı Hızla Büyüyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-28 Saat: 10:17:46
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Küresel anlamda yapılan değerlendirmelere bakıldığı zaman mobil uygulama pazarının yüzde 35 oranında büyüdüğü tespit edildi.

Mobil dünyada indirme sayıları ve gelirler hızla artıyor. Küresel mobil uygulama pazar hacmi 60 milyar dolara yaklaştı. Her geçen yıl büyüyen mobil uygulama pazarı, 2016 yılında toplam 43,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştı. Sensor Tower tarafından yayımlanan son rapora göre, mobil uygulama pazarı yüzde 35 büyüyerek 2017 yılı sonunda 58,7 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Mobil Devrim İş Dünyasını Değiştirdi

Teknoloji alanında kaydedilen ilerlemeyle birlikte iş dünyasının çalışma biçimleri de hızla değişmeye başladı. Mobil devrim ve beraberinde getirdiği fırsatlar, kurumsal ve bireysel hayatın geleceğini şekillendiriyor. Kullanıcıları daha esnek ve daha hızlı kılan, ofis dışında da iş ve işlem yapma olanağı sunan uygulamalar artık hayatımızın ayrılmaz parçaları. Elektronik imza alanında bireylere ve kurumlara katma değerli çözümler sunan E-GÜVEN, bu eğilimi ve değişimi göz önünde bulundurarak imza süreçlerini JetOnay uygulaması ile kolaylaştırıyor. Mobil cihazlarla hızlı ve kolay doküman imzalamaya olanak tanıyan JetOnay uygulaması, farklı formattaki dokümanların mobil imzayla imzalanabilmesini sağlıyor.

Mobil İmza 3,8 Oranında Yükseldi

BTK’nın son pazar verilerine göre, Türkiye’de üretilen toplam 3.074.610 elektronik sertifikanın 476.202’sini mobil imza oluşturuyor. Mobil imza sertifika sayısı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,8 artış gösterdi. iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılabilen JetOnay uygulamasıyla farklı formattaki dokümanlar mobil imza ile imzalanabiliyor ve uygulama üzerinden e-posta ile gönderilebiliyor. Ayrıca tüm dokümanlar uygulama içinde arşivlenebiliyor.

Hem İşletmeler Hem Bireyler Tercih Ediyor

Uygulama, mobil veya esnek zamanlı çalışanlara, sahada bulunan ekiplere, farklı lokasyonlarda faaliyet gösteren veya birden fazla yerde iş yeri olan, bayilik sistemi ile çalışan işletmelere kolaylık sunuyor. Sık seyahat eden yöneticilere zaman kazandıran uygulama, aynı zamanda iş sürekliliği açısından da avantaj sağlıyor.

İmza Prosedürlerinin Yarattığı Zaman Kaybını Engelliyor

Uygulamanın iş ve özel hayatta imza prosedürlerinin yarattığı zaman kaybını azalttığını vurgulayan E-GÜVEN İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Direktörü Ayşegül Tüzün, “İçinde bulunduğumuz dijital çağ, sunduğu fırsatlarla yeni pencereler açıyor. JetOnay, mobil çalışan sayısının hızla arttığı günümüzde zaman ve mekan bağımsız işlem yapma olanağı sunuyor. JetOnay kullanıcıları, maillerinin ekinde bulunan ya da telefonlarına daha önce kaydettikleri dokümanları uygulama üzerinden açabiliyor, mobil imzaları ile imzalayabiliyor, imzaladıkları dokümanları diledikleri kişilere yine uygulama üzerinden e-posta ile gönderebiliyor.” dedi

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