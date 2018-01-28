Gartner Raporunda Medianova'ya Yer Verdi
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Gartner Raporunda Medianova'ya Yer Verdi


Gartner Raporunda Medianova'ya Yer Verdi
Gartner Raporunda Medianova'ya Yer Verdi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-28 Saat: 10:21:23
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Gartner tarafından hazırlanan küresel ölçekteki içerik ağı raporunda yer verdiği şirketler arasında Türk teknoloji şirketi Medianova'nın bulunması dikkat çekti.

Gartner, hazırladığı küresel CDN (içerik dağıtım ağı) raporunda dünyadan 17 şirket ile birlikte Türk teknoloji şirketi Medianova’ya da yer verdi. Raporda, Medianova’nın geleneksel CDN hizmetlerinden fazlasını sunduğu belirtildi.

İstanbul merkezli teknoloji şirketi Medianova, dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Gartner’ın hazırladığı küresel CDN raporunda yer alma başarısı gösterdi. Bölgeden sadece Medianova’nın yer aldığı “İçerik dağıtım ağı (CDN) servisleri için pazar rehberi” başlıklı raporda, şirketin geleneksel CDN hizmetlerinden daha fazlasını sunduğuna dikkat çekildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Medianova CEO’su Serkan Sevim, bir dünya markası olma hedefi ile 2005 yılında yola çıktıklarını anımsattı. “Gartner raporunda yer almamızı, genç bir Türk şirketinin devler ligine kabul edilmesi olarak değerlendiriyoruz ve büyük bir gurur duyuyoruz” diye konuşan Sevim sözlerini şöyle sürdürdü:“Sadece kendi geliştirdiği teknolojileri kullanan bir şirket olarak, Avrupa ve MENA bölgesinde her gün 2 milyar görselin internet sitelerinde gösterilmesini, 9 milyon şarkının dinlenmesini ve 6 milyon videonun izlenmesini sağlıyoruz. Ar-Ge merkezimiz faaliyete girdikten sonra bir yıl içinde istihdamımızı yüzde 50 artırdık. Türkiye’nin en hızlısı olan CDN platformumuz Avrupa’da da ilk üçte yer alıyor. Farklı ülkelerden müşterilerimize son olarak Romanya devlet televizyonunu da ekledik. Küresel operasyonlarımızı genişletme hedeflerimiz doğrultusunda, şubat ayında Londra’da gerçekleştirilecek Streaming Forum 2018’in Platin Sponsoru olduk. Sağlıklı büyümemizi sürdürüyoruz.”

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