Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci memleketi Denizli’de partisinin olağan kongresine katılarak konuşma yaptı. Ekonomik alandaki açıklamaların yanında gündemi de değerlendiren Zeybekci, Afrin operasyonunda asıl amacın bölgedeki zulmün sona erdirilmesi olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin misafir ettiği 2 milyon 300 bin Suriyeliyi en kısa zamanda evlerine geri göndermek istediklerini ifade eden Bakan bunun için de bölgeye barışın hakim olması gerektiğinin altını çizdi.

İhracatta Rekora Koşuyoruz

Hükümet olarak ülkemizin en büyük sorunları arasında yer alan cari açığı sonlandırmak ve istihdamı artırmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Bakan Zeybekci, ihracat alanındaki başarılı gidişatın devam edeceğini ifade etti. 150 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olan ihracatın her geçen gün arttığını ifade eden Bakan, Mart ayı sonunda toplam ihracat rakamının 160 milyar doları geçeceğini de sözlerine ekledi.

Dış Güçlerin Derdi Bizim Paramızı Alamamaları

2017 yılında büyüme rakamlarının 5 kere revize edildiğini ve sene sonunda rekor seviyelerde bir büyüme elde edildiğini tekrarlayan Bakan dış güçlerin ülkemizin büyümesini istemediğini belirterek bu konuda bize karşı sürekli komplo ve tuzaklar hazırladıklarını da sözlerine ekledi. Milli gelirin 230 milyar dolar seviyesinden geçtiğimiz 15 yıl içerisinde 880 milyar dolara çıktığını söyleyen Bakan, geçmişte 100 liralık gelirin 87 lirasının yabancılara olan borca gittiğini söyleyerek, bugün bu rakamın 10 liranın altına düştüğünü ifade etti. Bizim emeğimiz üzerinden para kazanamayan dış güçlerin ülkemize yönelik tüm komplolarına karşın birlik olarak başarılı olduğumuzun altını çizen Bakan vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.