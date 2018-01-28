Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka, aynı zamanda ihtiyaçlara ve mesleğe bağlı kredi kampanyaları düzenliyor.

Tüm bankalar ya ihtiyaçlara göre, ya gelirlere göre ya da mesleklere göre kampanyalar sunuyor. Kişilerin hem ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak hem de geri ödemelerde sorun yaşamamalarına adına kendilerine en uygun krediyi bulmaları her zaman en iyi sonuçları veriyor.

Mesleğe bağlı kredi desteği sağlayan bankalardan biri de Ziraat Bankası'dır. Yüzde 1,32'den başlayan faiz oranları ve uygun ödeme planları ile müşterilerine destek oluyor. Meslek bazında 3 farklı çeşitte kampanya düzenleyen banka, anında kredi imkanı da sağlıyor.

OYAK Üyelerine Özel Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyaları arasında yer alan söz konusu krediden sadece OYAK üyeleri ve eşleri yararlanabiliyor. Faiz oranlarını banka sabit olarak belirlemiş olup, kişilerin yaşlarına, alınan kredi tutarına ya da uzatılan geri ödeme planına göre farklılık göstermiyor. İhtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,32 olup, başvuruları ise sadece banka şubelerinden yapılıyor. Başvuru sırasında ise kişilerin OYAK üyesi olduklarını gösteren belgeyi, nüfus cüzdanlarını ve gelir belgelerini getirmeleri isteniyor.

Çalışanlara Özel Kredi Kampanyası!

Ziraat Bankası mesleğe bağlı krediler arasında yer alanlardan biri de çalışanlara özeldir. ATM'lerinden internet şubesine, çağrı merkezlerinden telefon ve mobil bankacılığa kadar çeşitli kanallardan anında kredi başvurusu yapma imkanı tanıyan banka, çalışanlara özel düzenlenen kampanya için de aynı imkanı tanıyor. Kişiler bankanın internet sitesinde kampanyanın yer aldığı ilgili sayfadan kredi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak başvurularını banka şubelerine kadar gitmeden hızlı bir şekilde yapabiliyor.

Çalışanlar için düzenlenen kampanya için uygulanan faiz oranı ise ihtiyaç kredileri için yüzde 1,32 oranında, konut kredileri için ise yüzde 1,12 olarak belirlenmiştir. İhtiyaç kredilerinden en fazla 48 ay, konut kredilerinde ise en fazla 120 ay vade imkanı tanınıyor. Ancak bu kampanyadan sadece maaşlarını Ziraat Bankası'ndan temin edenler yararlanabilip, aynı zamanda kişilerin kredinin teminatı için sigorta yaptırmaları da isteniyor.

OYAK üyelerine özel düzenlenen kampanyada da olduğu gibi çalışanlara özel kredi başvuruları da anında yapılabiliniyor.

Emeklilere Özel Kredi Kampanyası!

Emekliler için düzenlenen kredi kampanyasında uygulanan faiz oranları ile vade süresi da hem ihtiyaç kredisinde hem de konut kredisinde çalışanlar için uygulananlar ile aynı olarak belirlenmiştir. Yine bu kampanya da hızlı kredi başvurusu yapma imkanı olup, sadece emekli aylıklarını Ziraat'ten alanlar yararlanabiliyor. Sigorta yapılması emekliler için de zorunlu olup, ödemeleri ise kişilerin yaşlarından cinsiyetlerine, aldıkları kredi miktarından ödeme planı süresine göre demografik bilgilerine göre farklılık gösteriyor.

Ancak unutulmaması gereken önemli bir husus bulunuyor. Ziraat Bankası'nın tüm kredi kampanyalarında şartlarında da değişiklik yapma hakkı ya da kampanyaları durdurma hakkı bulunuyor. Faiz oranları piyasada faiz değişimlerinden etkilenmiyor. Kampanya dahilinde istenilen belgelerin yanı sıra kişi özelinde farklı belgeler de talep edilebiliniyor.