İstihdamın artması için alınan önlemler 2018 yılında daha da artacak. Devlet işverenlere her bir artı personel alımında 831 lira ile 2 bin lira arasında destek verecek.

2018 Yılı İstihdam Seferberliği Destekleri Neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliğine bu yıl yeni teşvikler ve destekler eklenecek. Türkiye’de işsiz vatandaş kalmaması için alınan tedbirler hem işvereni rahatlatacak hem de işsizleri iş sahibi yapacak.

Geçen yıl başlatılan istihdam seferberliği kapsamında 1 milyon 500 binin üzerinde vatandaş iş sahibi oldu. Devletin verdiği destekler yüzleri güldürdü. Bu yıl verilecek desteklere ise yenileri dahil edilecek. Devletin ek işçi alımlarına verdiği destekler bu sene hemen hemen tüm işverenleri kapsayacak. Her bir personele sağlanacak devlet desteği 831 lirayla 2 bin lira arasında değişecek.

Bazı Sektörlere 2 Bin Liralık Destek Verilecek

Geçen sene işverenlere verilen istihdam desteği en az 773 TL olarak kayda geçmişti. 2018 yılındaki rakam ise en az 831 TL olarak belirlendi. Bazı sektörlere ise çok daha fazla destek verilecek. Buna göre prime esas kazanç üzerinden sağlanacak desteklerde, devletin teşviki 2 bin TL’ye kadar çıkabilecek. Bunların yanında mesleki eğitim kursları aralıksız devam edecek ve iş başı eğitimine ağırlık verilecek. Söz konusu programların süresi 6 aylık zaman dilimine yayılacak.

Esnafın Eleman Maaşı Devletten Olacak

2018 yılındaki destekler incelendiğinde esnaflarda devletin kanatları altına girecek. Bu kapsamda esnaflar yeni bir personel istihdam ettiğinde, işçinin maaşını ve SGK primlerini (6 Ay) devlet karşılayacak. Artı eleman alanlara 831 liralık ödeme söz konusu olacak. Esnafın istihdam edeceği elemanların giderleri bir ayı devletten bir ay esnaftan olacak.