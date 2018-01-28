Kripto para piyasasındaki değer kaybı yerini yükselişe bıraktı. Bitcoin kaç dolar oldu? Ethereum’da son durum! Ripple bugün ne kadar? Çok daha fazlası haberimizde…

Kripto Paralar Yine Yükselişe Geçti

Kripto para piyasası çıkan olumsuz haberler ve piyasaya yönelik haberler ardından aşağı yönlü hareket etmeye başlamıştı. Buna birde Asya’dan gelen hırsızlık haberi eklendi. Tüm gelişmelere rağmen piyasadaki hareketlilik devam etti. yatırımcı kripto paralara yatırım yapmaktan vazgeçmedi. Yatırımların artması piyasada işlem gören sanal paraların değerini artırdı.

Bitcoin Ne Kadar Oldu?

Ocak ayının son haftasında Bitcoin’deki artış dikkat çekecek oranda oldu. Bilindiği üzere piyasanın en büyüğü olarak Bitcoin Cuma gününü 11 bin 70 dolar seviyesinden kapatmıştı. Artış dünde devam etti. Bugünün açılışı sonrasında ise her bir Bitcoin 12 bin 181 dolardan işlem gördü.

Ethereum Bin 200 Dolara Yükseldi

Ethereum cephesindeki gelişmelerde yatırımcının yüzünü güldürecek türden oldu. Son zamanlardaki değer kayıpları yerini artışa bıraktı. Ethereum Cuma gününü 1.053 dolardan tamamlamıştı. Bu para biriminin bugünkü işlemleri ise 1.200 dolara kadar yükseldi.

Ripple 2 Günde 100 Dolar Değerlendi

Ripple’de değer artışlarından nasibini olarak bugünkü işlemlerde bin 300 dolara kadar yükseldi. Cuma günkü değerse bin 200 dolarda seyretmişti.

Kripto Para Piyasasında Son Dakika Gelişmeler

Kripto para piyasasındaki anlık gelişmelere göre bir Bitcoin’deki değer artışı yüzde 6’yı buldu ve şuandaki işlemler 12.149 dolardan alınıyor. Ethereum şu dakikalarda yüzde 7,59’luk sıçrama kaydetti. İşlem fiyatı artış sonrasında 1.203 dolara yükseldi. Ripple’deki artış yüzde 6,23’e denk gelirken işlem fiyatı bin 290 dolara çıktı.