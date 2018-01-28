TESK Genel Başkanı Palandöken, hükümete seslendi. Hükümetten, Suriye sınırında esnaflık yapmakta olan vatandaşlara vergi ve SGK prim borcunda ödeme kolaylığı isteyen Palandöken, bu esnaflara banka kredisi verilmesi noktasında da bazı düzenlemeler yapılmasını talep etti.

TESK Başkanı Hatay ve Kilis’te!

Kısa adı TESK olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun genel başkanlığını yapmakta olan Bendevi Palandöken, Kilis ve Hatay illerine yönelik ziyaretler yaptı. Hatay’ın Reyhanlı ve Kırıkhan İlçelerinde esnafla bir araya gelerek, esnafın sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaret ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Vergi Beyannamelerinde Süre Uzatıldı

TESK Başkanı Palandöken, Maliye Bakanlığı tarafından alınan kararın Suriye sınırında yer alan il ve ilçelerde esnaflık yapan vatandaşların kısmen rahatlamasını sağladığının altını çizdi. Bakanlığın aldığı karara göre söz konusu il ve ilçelerdeki esnafların Ocak ayında vermesi gerekli olan vergi beyannamelerinde süre 26 Şubat 2018 tarihine kadar uzatılmıştı. Palandöken işte bu kararı olumlu değerlendirdiklerine vurgu yaptı. Fakat kararın bölgedeki esnaf için yeterli olmadığını belirtti. TESK Başkanı açıklamasında, vergi beyannameleri, SGK bildirimleri ve bunlara ait ödemelerin minimum 6 ay ertelenmesi gerektiğini, Suriye sınırındaki esnafın Halkbank’tan ve diğer bankaların sağladığı kredilerde taksit erteleme kararının yerinde olacağını dile getirdi. Erteleme süresinin an az 6 ay olmasını ve ertelemede faiz uygulanmamasını talep etti.

“Esnafa 2 Yıl Vadeli Sıfır Faizli Kredi Verilmeli”

Palandöken, şu anda esnafın desteğe ihtiyacı olduğunu, bu nedenle faizsiz kredinin esnafa iyi geleceğini, faaliyetlerin devamını sağlayacağını, tüm bunların mücbir sebep olarak görülmesi gerektiğini ifade ederek; “Kilis ve Hatay kent merkezleri, Hatay’ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri, bölgede bulunan esnaflar ekonomik açıdan desteklenmeli! Şu anda devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nın esnafa yansıyan olumsuz etkilerinin izleri silinmeli. Bu esnaflara en az 6 ay ödemesiz olmak üzere, vadesi 2 yıla uzanan faizsiz kredi imkanları oluşturulmalı” şeklinde konuştu.