Suriyeli Mülteciler Toptan Ticareti Sevdi!
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Suriyeli Mülteciler Toptan Ticareti Sevdi!


Suriyeli Mülteciler Toptan Ticareti Sevdi!
Suriyeli Mülteciler Toptan Ticareti Sevdi! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-28 Saat: 11:49:34
Anasayfa Eko Gündem Suriyeli Mülteciler Toptan Ticareti Sevdi!

Yaklaşık 7 yıl önce Suriye’de başlayan iç karışlıklılar nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, bu zaman zarfında yurt genelinde 6 bin 500’ün üzerinde şirket kurdu. Suriyelilerin en çok faaliyet gösterdiği sektörse toptan ticaret olarak dikkat çekti.

Yaklaşık 7 yıl önce Suriye’de başlayan iç karışlıklılar nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, bu zaman zarfında yurt genelinde 6 bin 500’ün üzerinde şirket kurdu. Suriyelilerin en çok faaliyet gösterdiği sektörse toptan ticaret olarak dikkat çekti.

7 Yılda 6 Bin 500’den Fazla Şirket Kurdular

Savaş nedeniyle Suriye topraklarını terk ederek Türkiye’ye sığınan Suriyeli mülteci sayısı yedi yılda üç milyon kişiye yakın oldu. Mültecilerin bir bölümü Avrupalı ülkelere giderken, bir bölümü ise ülkemizde kaldı. Hayatlarını Türkiye’de sürdüren mülteciler iş yaşamına da hızlı bir giriş yaptı. 7 yılda Suriyelilerin kuruduğu şirket sayısı toplamda 6 bin 589 oldu. Geçen yılki veriler incelendiğinde ortak sermayeli şirketlerde toptan ticaret alanında faaliyet gösterenlerin çoğunlukta olduğu görüldü. Ortak sermayeli şirketlerin sayısı toplamdan yüzde 17,9’luk pay aldı. Faaliyet gösteren şirketlerin sayısıysa bin 202 olarak belirlendi. Suriyelilerin kurduğu şirketlerin sermaye miktarıysa 179 milyon liraya denk geldi.

Suriyeli Ticaret Erbapları İstanbul’u Tercih Etti

Bu kapsamda Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Suriyeli mültecilere yönelik bir rapor hazırladı. Rapordaki bilgiler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verileri dikkate alınarak kaydedildi.  Suriye Sermayeli Şirketler Bülteni ilk olarak hazırlanırken, bülten geçen yılın Ocak ile Aralık ayları aralığını kapsadı. Suriyeli mültecilerin en çok ortak sermayeli şirket kurduğu kent bültene göre İstanbul oldu. Bunu Mersin ile Hatay takip etti. Aynı dönemde yabancı ortak sermeyeli şirketlerde başı Kilis ile Mersin kentleri çekti. Bu kapsamda ortak sermayeli şirketler baz alındığında Kilis’teki şirketlerin yüzde 78,6’lık bölümünün Suriyeliler tarafından kurulduğu gözlemlendi. Mersin kentindeki pay ise yüzde 64,7 olarak hesaplandı. 

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