Türkiye 2017 yılında hamsinin dış ticaretini artırdı. İhracattan elde edilen kazanç 9 milyon doların üzerinde oldu.

Hamsi İhracatı Arttı!

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından kayıt altına alınan veriler incelendiğinde hamsi ihracatının Türkiye ekonomisine katkısı toplamda 9 milyon 254 bin 436 doları gösterdi. İhracat 22 farkı ülkeye yapıldı. Dış ticarete konu olan hamsinin miktarı ise 2.019 tona ulaştı. 2016 yılı kayıtları hamsi ihracatından elde edilen gelirin 8 milyon 586 bin 799 dolar olduğunu gösterdi.

Fransızlar Türk Hamsisine Bayılıyor

Türkiye geçen sene en çok hamsiyi Fransa’ya ihraç etti. Ülkeye satılan hamsiden 2 milyon 861 bin 982 dolarlık kazanç sağlandı. Listenin ikinci sırasını Belçika alırken, en fazla ihracatın yapıldığı üçüncü ülke Amerika oldu. Belçika’ya satılan hamsiden 2 milyon 313 bin 668 dolar kazanıldı. ABD2ye yapılan ihracatın Türkiye ekonomisine katkısı bir milyon 16 bin 157 dolar olarak kayda geçti.

22 Ülkeye İhraç Edildi

Geçen yıl hamside dış ticaret 22 farklı ülkeye yönelik gerçekleşti. Bu ülkeler arasında İspanya ve Hollanda gibi ülkeler dahi yer aldı. Hamsi ihracatı 2017 yılında Azerbaycan’a, Avusturya’ya ve İsveç’e ilk defa yapıldı.

Doğu Karadeniz hamsisi en çok Almanya’ya satılırken, 4 ülkeye yapılan ihracatın toplamı 866 bin 177 doları buldu. Bölgenin ikinci ihracat adresi Hollanda olarak belirlendi. Gürcistan ise listede üçüncü oldu.

Hamsi İhracatında Gelir Yüzde 8 Arttı

Geçen sene ihracattaki miktar artarken, elde edilen gelirde ciddi oranda artış kaydetti. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre kazançtaki artış yüzde 8 oranında oldu. Geçen yılın değerlendirmesini yapan birlik başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bu artışın 2016’ya göre olduğunun altını çizdi.