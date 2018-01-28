Borsa İstanbul’da yer alan şirketler yeni yıla iyi başladı. Yılın ilk ayında şirketlerin piyasa değerleri ciddi şekilde arttı. Ocak ayının ilk gününden bugüne artış 48 milyar lirayı buldu. Şirketlerin toplamdaki piyasa değerleri artış sonrasında 935 milyar liraya ulaştı.

Borsadaki Şirketlerin Piyasa Değeri 48 Milyar Lira Arttı

Borsa İstanbul’da yer alan şirketlerin piyasa değerleri geçen yılın sonunda 887 milyar lira olarak kayda alınmıştı. Yılın ilk ayının son borsa işlemleri ise Cuma günü yapıldı. BIST 100 endeksi yılın ilk işlem gününden Cuma gününe kadar değerini 48 milyar lira artırmayı başardı. Şirketlerin toplamdaki piyasa değeriyse 938 milyar liraya gördü.

Yılın ilk 4 haftalık zaman dilimi dikkate alındığında Borsa İstanbul’un 20 dev şirketi arasında birincilik Garanti Bankası’nın oldu. Bankaya ait hisseler borsa tarihinin en üst sınırına ulaştı. Garanti Bankası yılın ilk ayı sonunda 50 milyar liralık sınırı geçen tek şirket olarak kayda geçti.

Borsanın devleri olarak adlandırılan 20 şirketin geçen yılın sonunda ulaştıkları değer, 533 milyar TL olarak kayda geçmişti. 4 ayın sonundaki değer artışı 31 milyar lirayı buldu. Cuma günkü kapanış itibariyle 20 dev şirketin piyasa değerleri 564 milyar TL’yi gördü. Listede yer alan 20 şirketten 15 tanesi bir aylık dönemde piyasa değerlerini artırdı. 5 şirketinse kayıplar yaşadığı gözlemlendi.

Garanti Bankası 2017’ye 45 milyar liralık değerle veda etmiş, en değerli şirketler sıralamasında listenin ikinci ismi olmuştu. 2018’in ilk dört haftası sonunda Garanti Bankası’na ait hisseler 6 milyar 900 milyon lirayı bulan tutarda değer kazandı. Son durumda bankanın borsadaki hisselerinin toplamı 51 milyar 900 milyon liraya denk geldi.

Söz konusu dönemde piyasa değerini artıran diğer bir şirketse Koç Holding olarak kayda geçti. Şirketin piyasa değeri Cuma günü itibariyle 47 milyar liraya ulaştı. Listenin üçüncü ismi Akbank, dördüncü ismi ise İş Bankası olarak kaydedildi. Bunları Turkcell takip etti.