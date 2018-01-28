Kanal İstanbul güzergahı ve çevresinde üretilen konut projelerine olan ilgi arttı. Konut üreticisi firmaların kampanyaları ise ev sahibi olmak isteyen vatandaşları cezbetti.

Konut Projelerindeki Evler Yok Satıyor

Bilindiği üzere Kanal İstanbul’da güzergah artık belli oldu. Güzergah üzerinde üretilen ve inşa edilmekte olan konut projeleri ise bir anda güzel birer yatırıma döndü. Konut ve işyeri üreticisi inşaat firmalarının satış ofislerindeki hareketlilik dikkatlerden kaçmadı. Ev sahibi olmak isteyenler bölgedeki projeleri mercek altına alarak, konut projeleri ve fiyatları hakkında bilgi almak için bu ofislere akın etti. Firmalar satışların artması için cazip fiyatlı ve ödeme seçenekli kampanyalara başladı.

Bölgede konut inşa eden firmalardan alınan bilgilere göre en fazla ilgi gören kampanyalar, az peşinat uzun vade ödeme seçeneklerine sahip olanlar oldu.

Bu İlçelerdeki Ev Satışları Resmen Patladı!

Kanal İstanbul güzergahında bulunan ilçelerden Avcılar’da, Küçükçekmece’de, Başakşehir’de ve Arnavutköy’de ev ve işyeri satışları daha önceki dönemlere kıyasla ciddi oranda arttı. Söz konusu ilçelerde tamamlanmış projelere olan ilgi yüksek oldu. Bunun yanında üretimine devam edilen konut projeleri ve yeni başlanacak projelerde vatandaşların ilgisini çekenlerden oldu. Düzenlenen kampanyalar, ödeme şartları ve indirimler derken ilgili ilçelerde bugüne kadar yapılan satışlar hem firmaların hem de vatandaşın avantajına oldu. Alınan bilgilere göre bu ilçelerdeki ev satışları, Kanal İstanbul güzergahının netlik kazanması ardından yüzde ondan fazla arttı.

Satışlar hakkında konuşan bir firma yetkilisi ev sahibi olmak isteyenlerin bölgedeki tüm konut projelerini tek tek gezdiğini, kararın projeler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra verildiğini ifade etti. Satışların ise beklendiği gibi ilerlediğinin altını çizdi.