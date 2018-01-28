Borsanın Devleri 4 Haftada Piyasa Değerini 26 Milyar Lira Arttırdı!
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Borsanın Devleri 4 Haftada Piyasa Değerini 26 Milyar Lira Arttırdı!


Borsanın Devleri 4 Haftada Piyasa Değerini 26 Milyar Lira Arttırdı!
Borsanın Devleri 4 Haftada Piyasa Değerini 26 Milyar Lira Arttırdı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-28 Saat: 13:31:42
Anasayfa Borsa&Finans Borsanın Devleri 4 Haftada Piyasa Değerini 26 Milyar Lira Arttırdı!

2017 Aralık ayı itibarıyla 887 milyar lira seviyesinde olan Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, 2018 senesinin Ocak ayı sonunda 48 milyar lira yükselerek 935 milyar liraya ulaştı.

Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan şirketlerin toplam piyasa değeri 2018'in Ocak ayı sonunda, 2017 senesi Aralık ayına kıyasla 48 milyar lira yükselerek 935 milyar liraya ulaştı. Borsa İstanbul'un elde ettiği veriler kapsamında, artışın önemli bir bölümü borsanın dev şirketleri olan 20 şirketten olurken, en kıymetli şirket sırasında ilk sırada bulunan Garanti Bankası borsa tarihi boyunca 50 milyar liralık barajı geçen ilk şirket oldu.  

2017 Aralık ayında Borsa İstanbul'da 533 milyar lira olan en kıymetli 20 şirket, 31 milyar lira tutarında artışla bu haftaki kapanış fiyatları da göz önünde bulundurularak 564 milyar lira piyasa değerine ulaştı. Borsanın devleri listesindeki 15 şirketin piyasa değeri senenin başına göre artarken, aynı dönemde 5 şirket değer kaybetti.  

Garanti Bankası Birinciliğe Yükseldi

2017 kapanışına göre 48 milyar lira artışla en kıymetli şirket sırasında ilk sırada yer alan Garanti Bankası 2018 senesinin ilk 4 haftasında piyasa değerini 6.9 milyar lira artırarak 51.9 milyar lira piyasa değerine ulaştı. Garanti Bankası, bu sayede Borsa İstanbul tarihinde 50 milyar lira sınırını geçen ilk şirket oldu. En yüksek piyasa değerine sahip şirketler sırayla 47 milyar lira ile Koç Holding ikinci sıraya yerleşti. Koç Holding'i 44.3 milyar lira piyasa değeriyle Akbank, 37 milyar lira piyasa değeriyle İş Bankası ve 36.2 milyar lira ile Turkcell seyretti.  

Borsa İstanbul'da, yeni sene ile beraberinde banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle en yüksek piyasa değerine sahip 20 şirket listesinde bulunan 6 bankanın piyasa değeri 2017 senesi sonuna göre 26 milyar lira yükselerek 196 milyar liraya ulaştı. 

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