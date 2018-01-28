Şirketlerin döviz kuru riskine ilişkin yaptıkları çalışmalar hakkında muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kur riski yönetimi ile mevzuat kapsamı ve uygulamaya yönelik uygulanacak yöntemlerde dünyaya örnek olacak bir yapısal reformun faaliyete geçirileceğini dile getirdi. Türkiye ekonomisinin şoklara karşı güçlülüğü olduğunu ve sağlam duruşunu bozmadığını belirten Şimşek, kamu borç stoğunun düşük seviyede seyrettiğini bildirdi. Reel sektör ve hane halkının toplam borçlarının milli gelire oranının yüzde 64 oranında ve yüzde 18 oranında olduğunu dile getiren Şimşek, bu rakamların gayet ılımlı olduğunu aktardı. Şimşek, 2009 senesinde planlı bir düzenleme yaparak yabancı para borçlanması engellenen hane halkının, kur oynaklığına karşı korunduğunu vurguladı.

Reel sektörün kur riskinin daha iyi yönetilmesi için çalışmalarına başlanan yapısal dönüşüm çalışmasının önemli bir bölümünü kapsayan "32 Sayılı Karar"da yapılan yeniliklerin olduğunu ifade eden Şimşek, basiretli borçlanma, kur riskinin etkin yönetimi ve finansal istikrara fayda sağlanması için ilk önce 15 milyon dolar ve altında yabancı para kredi bakiyesine sahip şirketleri düzenleyeceklerini anlattı.

Asıl Hedef İstikrarlı Büyüme

Merkez Bankası himayesinde şirket bazında yabancı para pozisyonunun, nakit akışının ve türev ürün kullanımının takibinin yapılmasını öngören kapsamlı bir veri tabanı oluşturulmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini aktaran Şimşek, buna yönelik yasal çerçevenin 2017 Aralık ayında tamamlandığını bildirdi. Bağımsız denetimi kapsayan sürecin teknik alt yapı çalışmaların da sona ermek üzere olduğunu dile getiren Başbakan Yardımcısı Şimşek, toplanan verilerin detaylı ve çok boyutlu analizler yapılmasını sağlayacağını anlattı. Şimşek, 15 milyon dolar üstünde döviz borcu olan 2 bin 118 şirket için veri tabanı ve düzenleme çalışmalarının da bu senenin ilk yarımında tamamlanacağını belirtti.