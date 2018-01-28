Kaliforniya ekonomik büyüklüğü, istikrarlı yapısı, kültürel ve sosyal avantajlarıyla uzun süredir Türk gayrimenkul yatırımcısının gözde bölgelerinden biri konumunda bulunuyor. Sürekli göç alan yapısı nedeniyle kiralık konut talebinin yüksek olduğu eyalet, dolar bazında kira geliri elde etmek isteyenler için önemli fırsatlar barındırıyor. Sotheby’s International Realty’nin uzmanlarından biri olarak gayrimenkul danışmanlığı hizmeti veren Almila Gözen, Türk yatırımcıların son dönemde 4 ya da 6 daireden oluşan Multi-Unit yapılara ilgilerinin arttığını söyledi. Apartman tipi bu binalar, yıllık ortalama yüzde 5 kâr sağlarken yatırım bedelini de kısa sürede çıkartıyor.

Dünyanın en büyük 6. ekonomisi konumunda bulunan Kaliforniya, dengeli ekonomik yapısı, yüksek kira getirileri ve değer artış potansiyeli ile birikimlerini yurtdışında değerlendirmek isteyen Türk gayrimenkul yatırımcılarının ilk tercihi oluyor. Genellikle apartman dairesi alıp kiraya vermeyi tercih eden Türk yatırımcıların yeni gözdesinin Multi-Unit denilen apartman tipi yapılar olduğuna dikkat çeken Uluslararası Emlak Uzmanı Almila Gözen, şunları söyledi: “Türk yatırımcılar son dönem daha çok 4 ya da 6 daireden oluşan apartman tipi konutları tercih ediyor. Kira çarpanı 8 ila 20 yıl arasında değişen bu konutlar yatırım bedelini kısa sürede çıkarmış oluyor. Türkiye’de sadece bir dairenin yatırım maliyetini çıkarma süresi ise yaklaşık 30 yıl. Multi-Unit denilen yapıların kârlılık oranları da oldukça iyi bir seviyede. Bölgesine göre değişmekle birlikte yıllık ortalama yüzde 5 kâr sağlıyor. Lokasyonuna ve binanın durumuna göre değişmekle brlikte Kaliforniya’da 4 - 6 daireden oluşan Multi-Unit apartmanların fiyatları ise 1,5 milyon dolar ile 2 milyon dolar civarında seyrediyor. Bu tarz konutları almak isteyen yatırımcılarımıza özellikle üniversitelere, iş merkezlerine ve turistik bölgelere yakın yerleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz.”

“Türkler 4 ya da 6 Daireli Multi Binaları Ortak Satın Alıp Kiraya Veriyor”

Türk yatırımcıların kendileri gibi Amerika’da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen başka yatırımcılarla birleşip kurdukları limited şirket üzerinden bu alımlarını gerçekleştirdiklerini belirten Almila Gözen; “Ortak olarak yatırım yapmak isteyenler kurdukları limited şirket aracılığıyla yerel bir Amerikan bankasından emlak kredisi kullanarak bazen de tüm ödemeyi nakit yaparak gayrimenkul satın alıyorlar. Bu tarz bir yatırım yapmak için Amerikan finans kuruluşları yabancı yatırımcılardan ortalama satış bedelinin yüzde 45 – yüzde 50’si kadar peşinat olarak talep edebiliyor. Bu oran yatırımcıya, konut tipine ve finans kuruluşuna göre değişiklik gösterebiliyor” diyerek açıklamalarına devam etti.

Kira bedelini nasıl takip edeceğim, tadilatta nasıl ilgileneceğim diyenlerin imdadına Property Managament-Mülkiyet Yönetimi şirketlerinin yetiştiğini söyleyen Almila Gözen“Kaliforniya’dan uzakta yaşayan yatırımcılar için Mülkiyet Yönetimi şirketleri devreye giriyor. Dairelerin kiralarının toplanması, tamirat işlemlerinin yönetimi, genel bakımların düzenli yapılmasının sağlanması hizmetlerini veren bu şirketler yatırımcıların işini çok kolaylaştırıyor” dedi.

Geniş bir network ile Amerika’da gayrimenkul danışmanlığı yapan Almila Gözen çok odalı apartman daireleri ile ilgilenen yatırımcılar için çok sayıda alternatif barındırdıklarını belirterek müşterilerine her türlü desteği verdiklerini söyledi.