Geçmiş senelerde Almanya'da makine sektöründe çalışan Mustafa ve Necati Yağlı kardeşler, yurt dışında edindikleri tecrübe, bilgi birikimi, çalışma ilkeleri ve iş disiplinini 1994 senesinde Türkiye'ye taşıyarak hizmet vermeye başladı. Yağmaksan, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yüksek kaliteli talaşlı imalat yapıyor. Avrupa ve Amerika kıtasında 10'un üzerinde ülkeye ürün ihraç eden Yağmaksan, üretilen ürünlerin yüzde 90'lık bölümünü ihraç ediyor. Şirketin ihracat yaptığı ürünler arasında şalter, makine, türbin, demir ve çelik, takım tezgah, raylı ve otomotiv grubu parçaları bulunuyor. Müşteri ve ürün çeşitliliği sebebiyle çeşitli ham maddelerle üretim gerçekleştiren ve bu konuda önemli bir birikime sahip olan şirket, müşterilerinden gelen taleplere göre metal sac ve kaynak teknolojisine yatırım yapmayı hedefliyor.

Savunma Sanayisi İçin İlk Üretim ASELSAN'a