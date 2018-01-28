Türk Savunma Sanayisine Yüzde 100 Yerli Adaptör!
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Türk Savunma Sanayisine Yüzde 100 Yerli Adaptör!


Türk Savunma Sanayisine Yüzde 100 Yerli Adaptör!
Türk Savunma Sanayisine Yüzde 100 Yerli Adaptör! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-28 Saat: 14:04:26
Anasayfa Eko Gündem Türk Savunma Sanayisine Yüzde 100 Yerli Adaptör!

ASELSAN'ın en başta Türkiye olmak üzere çoğu ülkede bulunan "Uzaktan Komutalı Silah Sistemi"nin hedefi bulmasında büyük bir rol üstlenen ve daha önce yurt dışından ithal alınan "Nişangah Kalibrasyon Adaptörü" yerli olarak üretildi.

Geçmiş senelerde Almanya'da makine sektöründe çalışan Mustafa ve Necati Yağlı kardeşler, yurt dışında edindikleri tecrübe, bilgi birikimi, çalışma ilkeleri ve iş disiplinini 1994 senesinde Türkiye'ye taşıyarak hizmet vermeye başladı. Yağmaksan, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yüksek kaliteli talaşlı imalat yapıyor. Avrupa ve Amerika kıtasında 10'un üzerinde ülkeye ürün ihraç eden Yağmaksan, üretilen ürünlerin yüzde 90'lık bölümünü ihraç ediyor. Şirketin ihracat yaptığı ürünler arasında şalter, makine, türbin, demir ve çelik, takım tezgah, raylı ve otomotiv grubu parçaları bulunuyor. Müşteri ve ürün çeşitliliği sebebiyle çeşitli ham maddelerle üretim gerçekleştiren ve bu konuda önemli bir birikime sahip olan şirket, müşterilerinden gelen taleplere göre metal sac ve kaynak teknolojisine yatırım yapmayı hedefliyor. 

Savunma Sanayisi İçin İlk Üretim ASELSAN'a

Savunma sanayisi için ise roket, taret, silah kulesi parçaları gibi ürünler üreten Yağmaksan'ın en meşhur ürünü "Nişangah Kalibrasyon Adaptörü". Bu ürün, ASELSAN'ın 15 ülke tarafından kullanılan "Uzaktan Komutalı Silah Sistemi"nin hedefi bulmasında çok önemli bir role sahip. Sistem, askerlerin zırhlı araç içinden çıkmadan kuledeki silah sistemini harekete geçirmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra yerli olarak üretilen "Nişangah Kalibrasyon Adaptörü"nden operasyonel kullanımdan önce silah sisteminin kalibre edilmesinde de faydalanılıyor.  

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Yağmaksan Üst Yöneticisi Fatih Yağlı, savunma sanayisinde ilk önce ASELSAN ile namluların düzeltilmesini sağlayan "Boresight" (Nişangah Kalibrasyon Adaptörü) ürününün üretimi için çalışmaya başladıklarını anlattı. 

Fatih Yağlı Yağmaksan ASELSAN Boresight Nişangah Kalibrasyon Adaptörü Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
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