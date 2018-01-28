Mandalinadan üretilen efervesan tabletlerinin yüksek antioksidan içerdiğini, C vitamini olduğunu, kan şekerini düşürdüğünü, kolesterolü düzenlediğini, bazı kanser türlerini ve tümör oluşumlarını engellediğini anlatan Manisa Celal Bayar Üniverstesi (MCBÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve İzmir Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK) Teknopark Spil Innova Ltd. Şti. Müdürü Özlem Tokuşoğlu ve öğrencileri, 2 sene süren bir çalışmanın sonucunda mandalina kabuklarından suda çözünen sağlıklı "Mandalina Efervesan Tablet" üretti. Tabletin Faydaları Saymakla Bitmiyor

İzmir Seferihisar Belediyesi tarafından desteklenen ve DEPARK Teknopark'ta yürütülen projeye dair bilgilendirme yapan Doç. Dr. Tokuşoğlu, mandalina kabuklarının kurutma prosesinden sonra efervesan tablet üretildiğini anlattı. Tablet üretiminden sonra yapılan spesifik analizlerde mandalina kabuklarının yüksek antioksidan özelliğinin bulunduğunu ve C vitamini yönünden zengin olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Tokuşoğlu, mandalina kabuğundaki antioksidan flavanonlarının kolesterolü düşürücü ve kan şekerini düzenleyici etkisinin olduğuna dikkat çekti. Ürünün karaciğeri temizlediğini, sinir sistemi ve sindirim sistemini rahatlatıcı etkisinin olduğunu, gastrik ülserleri önlediğini, lenf sistemini uyararak ödem giderici etki gösterdiğini ve metabolizmayı hızlandırıcı etkilerinin olduğunu da ifadelerine ekleyen Tokuşoğlu, bu verilere göre üretilen mandalina kabuğu tabletlerinin sağlıklı bir ürün olduğuna işaret etti.