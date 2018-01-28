TürkAkım'ın İlk Aşaması Tamamlandı!
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TürkAkım'ın İlk Aşaması Tamamlandı!


TürkAkım'ın İlk Aşaması Tamamlandı!
TürkAkım'ın İlk Aşaması Tamamlandı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-28 Saat: 14:45:29
Anasayfa Eko Gündem TürkAkım'ın İlk Aşaması Tamamlandı!

TürkAkım projesi sayesinde Türkiye'ye senede 15.75 milyar metreküp Rus gazı aktaracak 930 kilometre uzunluğundaki birinci hattın, açık deniz bölümündeki 530 kilometrelik bölümünün inşaat aşaması bitti. Bu sayede projede ilk aşama tamamlandı.

Projeye finansman kaynağı sağlayan ve işletmecisi olan Rus doğalgaz şirketi Gazprom'un davetlisi olarak Türkiye'den bir grup muhabir, TürkAkım'ı besleyecek birincil sahalardan biri olan ve Rusya'nın doğalgaz başkenti olarak nitelendirilen Novi Urengoy'u ziyaret etti. Bu bölgedeki doğalgaz üretim noktaları ve sondaj kulelerine yapılan ziyaretlerin ardından firma yetkilileri proje ve bölgeye yönelik bilgilendirme yaptı. 

Yetkililerden alınan bilgiler kapsamında, TürkAkım'ın senede 15.75 milyar metreküp Rus gazını Türkiye'ye aktaracağı 930 kilometrelik birinci hattın, açık deniz bölümünü kapsayan 530 kilometresinin inşası tamamlandı. Bu sayede Türkiye’nin bir senelik doğalgaz ihtiyacının yüzde 35’lik bölümünü karşılayacak ilk hattın yapımında ilk aşama tamamlandı. Bu hat üstünden gaz arzının 2019 senesinde başlaması hedeflenirken, TürkAkım'ın Avrupa'ya senede 15.75 milyar metreküp doğalgaz taşıyacağı ikinci hattının ise Türkiye-Rusya münhasır ekonomik bölgesi sınırına kadar olan 224 kilometrelik bölümünün döşemesi yapıldı.  

Avrupa'ya Aktarımda Türkiye Aracı Olacak

Rusya'nın Anapa kıyısından Kıyıköy'e ulaşan birinci hat, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)'ın inşasını üstlendiği boru hattı aracılığıyla Lüleburgaz'a taşınacak. Avrupa'nın kullanımı için tahsis edilen ikinci hattın kara kıyısında bulunan bölümü ise BOTAŞ ve Gazprom'un ortak kuracağı bir firma tarafından inşa edilecek ve bu hat İpsala üzerinden Avrupa'ya ulaştırılacak. TürkAkım'ın ikinci hattının yol haritası henüz belirlenmedi. 

Şu anda Ukrayna üstünden Türkiye'ye Rus gazını aktaran Batı Hattı'nın yerine TürkAkım, taşıma riski bulunmadan aktarım yapacağı için Türkiye ve bölgenin enerji güvenliğine ciddi oranda fayda sağlayacağı düşünülüyor. 

Gazprom Novi Urengoy Doğalgaz TürkAkım BOTAŞ
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