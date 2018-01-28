Güvence Hesabı'nın elde ettiği veriler kapsamında, trafik kazalarında yaralanma, sakatlık ve ölüm gibi durumlarda mağduriyet yaşayan vatandaşların zararını karşılamak amacıyla oluşturulan hesaptan 2016 senesinde 31 bin 160 dosya sahibine 312 milyon 150 bin 853 lira tutarında ödeme gerçekleştirildi. Bu rakam 2017 senesinde artmaya devem ederek 2017 senesinin tamamı boyunca 6 bin 116 kişiye toplam 340 milyon 483 bin 488 lira tutarında ödeme gerçekleştirildi.

Yapılan tazminat ödemeleri ayrı ayrı ele alındığında, 2017 senesinde 98 milyon 68 bin 400 lira tutarında maddi ödeme, 112 milyon 51 bin 876 lira tutarında ölüm ve defin, 128 milyon 196 bin 135 lira tutarında maluliyet ve 2 milyon 167 bin 77 lira tutarında tedavi için ödeme gerçekleştirildi. Dosya Sayısı Günden Güne Azalıyor