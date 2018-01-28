Güvence Hesabı'nın elde ettiği veriler kapsamında, trafik kazalarında yaralanma, sakatlık ve ölüm gibi durumlarda mağduriyet yaşayan vatandaşların zararını karşılamak amacıyla oluşturulan hesaptan 2016 senesinde 31 bin 160 dosya sahibine 312 milyon 150 bin 853 lira tutarında ödeme gerçekleştirildi. Bu rakam 2017 senesinde artmaya devem ederek 2017 senesinin tamamı boyunca 6 bin 116 kişiye toplam 340 milyon 483 bin 488 lira tutarında ödeme gerçekleştirildi.
Yapılan tazminat ödemeleri ayrı ayrı ele alındığında, 2017 senesinde 98 milyon 68 bin 400 lira tutarında maddi ödeme, 112 milyon 51 bin 876 lira tutarında ölüm ve defin, 128 milyon 196 bin 135 lira tutarında maluliyet ve 2 milyon 167 bin 77 lira tutarında tedavi için ödeme gerçekleştirildi.
Dosya Sayısı Günden Güne Azalıyor
Konuyla alakalı muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Güvence Hesabı Müdürü Abdülkadir Küçük, mali bünyenin güçsüzlüğü sebebiyle bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen Hür Sigorta'nın 15 Mart 2015 tarihinde, Ege Sigorta'nın ise 7 Ağustos 2015 tarihinde yönetimlerinin Güvence Hesabı'na devredildiğini hatırlattı. 2016 senesinde biriken yüksek tutarın bu devir işlemlerinden kaynaklandığına dikkat çeken Küçük, buna rağmen dosya sayısının azalması nedeniyle ve yeni hasar gelmemesi nedeniyle bu ödemelerde düşüşler meydana geldiğini aktardı. Ödeme gerçekleştirilen dosya sayısının 2015 senesinde 13 bin 339 seviyesindeyken, 2016 senesinde 29 bin 534'e yükseldiğine işaret eden Küçük, 2017 senesinde dosya sayısının 3 bin 351'e düştüğünü belirtti. Küçük, 2018 senesinde dosya sayısında daha da düşüş beklediklerini belirterek, bu şirketlere ait hasar dosyalarını ödeyip bitirmeyi hedeflediklerini anlattı.