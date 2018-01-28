Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) akaryakıt ve gaz ürünleri sektörünü kapsayan 14'üncü Grup Meslek Komitesi tarafından sektörde çok fazla personel sıkıntısı çekildiği ve eleman bulunamadığı belirtildi. Komite üyelerinden ATSO meclis üyesi Cihangir Deniz, tüp ve damacana su sektöründe kalifiye ve vasıfsız eleman bulmakta zorluk çektiklerini dile getirdi. Türkiye'de işsizlikten şikayet edildiğine dikkat çeken Deniz, buna rağmen sektörde işçi bulamadıklarını ifade etti. Sektörün en büyük sorunlardan birisinin eleman bulunamaması olduğuna işaret eden Deniz, herkesin ülkede işsizlik olduğunu söylediğini fakat kimsenin iş beğenmediğini vurguladı. Deniz, Antalya'da hizmet veren 500 işletmenin en az 1- 2 kişilik personel açığının bulunduğunu anlattı. 500 Kişilik Daha Yer Var

Antalya'da, sektörde günümüzde 3 bin su ve tüp dağıtan personel olduğunun bilgisini veren Deniz, 500 bayide 4- 5 personel çalıştığı düşünüldüğünde, bunun 3 bin personele tekabül ettiğini belirterek, şu an hala her bayinin 1- 2 personele daha ihtiyacının olduğunu dile getirdi. Antalya'da yaşanan bu sıkıntının Türkiye genelinde de yaşandığını anlatan Deniz, Türkiye genelinde sektörde 200 bin civarında personel olduğunu aktardı. Deniz, Antalya'da sektörün en az 500 kişiyi istihdam edecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.