Maaşı 3 Bin Liradan Başlıyor Ama Çalışan Bulunamıyor!
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Maaşı 3 Bin Liradan Başlıyor Ama Çalışan Bulunamıyor!


Maaşı 3 Bin Liradan Başlıyor Ama Çalışan Bulunamıyor!
Maaşı 3 Bin Liradan Başlıyor Ama Çalışan Bulunamıyor! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-28 Saat: 15:22:37
Anasayfa Eko Gündem Maaşı 3 Bin Liradan Başlıyor Ama Çalışan Bulunamıyor!

Antalya'da, asgari ücretle başlanarak ücreti 2 bin liranın üstüne çıkartmanın mümkün olduğu ve günlük 50- 60 lira bahşiş bırakan tüp ve damacana su sektöründe aylık gelir, 3- 4 bin liraya ulaşıyor. Fakat dolgun ücrete karşın çalıştıracak personel bulmakta sıkıntı çekiliyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) akaryakıt ve gaz ürünleri sektörünü kapsayan 14'üncü Grup Meslek Komitesi tarafından sektörde çok fazla personel sıkıntısı çekildiği ve eleman bulunamadığı belirtildi. Komite üyelerinden ATSO meclis üyesi Cihangir Deniz, tüp ve damacana su sektöründe kalifiye ve vasıfsız eleman bulmakta zorluk çektiklerini dile getirdi. Türkiye'de işsizlikten şikayet edildiğine dikkat çeken Deniz, buna rağmen sektörde işçi bulamadıklarını ifade etti. Sektörün en büyük sorunlardan birisinin eleman bulunamaması olduğuna işaret eden Deniz, herkesin ülkede işsizlik olduğunu söylediğini fakat kimsenin iş beğenmediğini vurguladı. Deniz, Antalya'da hizmet veren 500 işletmenin en az 1- 2 kişilik personel açığının bulunduğunu anlattı. 

500 Kişilik Daha Yer Var

Antalya'da, sektörde günümüzde 3 bin su ve tüp dağıtan personel olduğunun bilgisini veren Deniz, 500 bayide 4- 5 personel çalıştığı düşünüldüğünde, bunun 3 bin personele tekabül ettiğini belirterek, şu an hala her bayinin 1- 2 personele daha ihtiyacının olduğunu dile getirdi. Antalya'da yaşanan bu sıkıntının Türkiye genelinde de yaşandığını anlatan Deniz, Türkiye genelinde sektörde 200 bin civarında personel olduğunu aktardı. Deniz, Antalya'da sektörün en az 500 kişiyi istihdam edecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. 

Tüp ve su dağıtım işinde çalışan personelin en az asgari ücret, sigorta ve yemek de dahil olmak üzere günde 8 saat çalıştırıldığını dile getiren Cihangir Deniz, genellikle çalışma saatlerinin 08.00- 20.00 arası olduğunu, bir çalışanın fazla mesailerle 2 bin liranın çok üzerinde maaş alabildiğini ifade etti.  

Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası ATSO Akaryakıt Gaz Tüpcü Cihangir Deniz
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