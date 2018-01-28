Elon Musk'un Yeni Projesi Alev Silahı
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Elon Musk'un Yeni Projesi Alev Silahı


Elon Musk'un Yeni Projesi Alev Silahı
Elon Musk'un Yeni Projesi Alev Silahı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-28 Saat: 15:39:45
Anasayfa Eko Gündem Elon Musk'un Yeni Projesi Alev Silahı

Dünya için yaptığı projelerle tanınan Elon Musk, ilk defa Instagram'da paylaştığı görüntü ile yeni alev silahını dünyaya gösterdi. Alev silahı tüketicilere 500 dolardan satılacak.

Çağın en büyük problemlerinden olan trafik sorununa çözüm getiren Musk, geçen sene kurduğu The Boring Company isimli şirketi ile bu konuda çalışmalar yürütüyordu. Trafik sorununu temel alan çalışmaların yanı sıra firma, insanların anlam veremediği şekilde şapka satışı yapıyordu. Mars’a yolculuk için çalışmalar yapan bir CEO’nun şapka satışı yapması ilginç bulunurken, Elon Musk 50 bin adet şapka satılması durumunda alev silahı satışı yapacağına dair söz verdi. Bu haberi duyan insanlardan ciddi bir kesiminin şaka olarak düşündüğü bu söz gerçeğe döndü. Sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla takipçilerini meraklandıran Musk, The Boring Company Flamethrower isimli alev silahı için ön siparişlerin alınmaya başladığını açıkladı. 

Ön Siparişler Alınmaya Başladı 

Satış fiyatı 500 dolar olan ürünle beraberinde 30 dolar karşılığında yangın söndürücü satın alınabilir. Herhangi bir resim bulunmadığı için satışa sunulacak yangın söndürücünün normal bir yangın söndürücü olduğu düşünülüyor. En çok merak edilen durum ise ürünün talep görüp görmeyeceği. Güvenlik tedbirleri alınmış ve eğlence amaçlı geliştirilen bir ürün olmasına karşın, alev silahı çoğu kullanıcının tehlikeli bulduğu bir ürün niteliğinde. 

Silah Kategorisine Girmiyor 

Lansmanı yapılan ve sınırlı sayıda üretileceği bildirilen alev silahı, yanında bir yangın tüpü ile beraber 500 dolara satışa sunulacak. The Boring Company’nin internet sitesinde ön sipariş fiyatı 600 dolar olarak belirtildi. Bu alev silahı, ateş püskürtme kapasitesi az olması nedeniyle ABD’de silah kategorisine girmedi. Bu sebeple satış yapılmasında kanuni bir sakınca görülmedi. 

Yangın Söndürücü Elon Musk Alev Silahı The Boring Company Trafik
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