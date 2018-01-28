Dünya'nın beşinci en büyük ,Avrupa'nın en büyük turizm fuarı Emit İstanbul Tüyap'ta 25 ve 28 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti.Toplamda dört gün süren, yüz bir ülkeden ,yüz bin kişi fuara eşlik etti.Açılış T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ,BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, İstanbul Valisi Vasıp Şahin,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal öncülüğünde gerçekleşti.

Gastronomi Turizm Derneği moderatörlüğünde ,Gastronomi Turizm Derneği üyeleri, Gastronomi Turizm Duayenleri özel ve samimi açıklamalarda bulundular.Dernek Başkanı Gürkan Boztepe 2018 'e üç yeni proje müjdesi verdi. 49 yıllığına kiralanan 100 dönüm orman arazisi üzerinde bir gastronomi köyü kurmaya hazırlandıklarını bununla birlikte Avrupa'ya bir gastronomi tırı çıkaracaklarını panel kapsamında duyurdu.Aynı zamanda Dünya Yoğurt Kongresini yakın zamanda İstanbul'da yapacaklarını açıkladı.

Dünya 'da yeni trend gastronomi turizmi olduğu tüm katılımcılar aracılığıyla vurgulandı.Konferans EMİTT kapsamında TÜYAP kongre merkezinde gerçekleşti.Birinci gün ilk panalde Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı,Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Koordinatörü Necip Boz,Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü,Feriye Restaurant Şefi Aydın Demir, Habertürk Genel Müdür Yardımcısı Erkan Ataman konuşmacı olarak yer aldılar.

Bülent Akarcalı:Türk Yemek Kültürünün Önünü Açmak Gerek.

Nadir Güllü:Ürün Çeşitliliği İle Birlikte Farklı Olanı Yaparsak Başarılı Oluruz.

Erkan Ataman:Kendimizi Dünya'ya Tanıtmak İstiyorsak Öncelikli Yerel Lezzetlerimizi Bölgesel Olarak Tanıtmalı,Daha Sonra Da Dünya'ya Açılmalıyız.

Aydın Demir:Festivallerde Şefler Akılda Kalacak Bir Kaç Ürüne Odaklanmalı.

Necip Boz:Türkiye'de 100 Yıllık İşletmeler Olmalı,Şubeleşen Yerler Değil.

Yine birinci gün ikinci panelde Gastronomik Marka Kentler Yaratmalıyız sloganıyla konuşmaya devam edildi.GTD Yatçılık Komite Başkanı Ayşegül Sezer, Teofarma Organik Tarım Genel Müdürü Elif Ovalı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş,Gastrınomi Turizm Derneği Marka Kentler Komite Başkanı Özgür Ildır Öksüz, Gaziantep Belediye Başkan Danışmanı Ragıp Güzelbey,Gastronomi Turizm Etkinlik Etkinlik Komitesi Seda Mızraklı ,Gastronomi Turizmi Derneği Avukatı Yusuf Bardak konuştu.

İkinci gün ki panelde ise Sağlık Komitesi Başkanı Dr.Aydın Duygu, Eğitim Komitesi Başkanı Pınar Özçaltepe,Sanatçı ve Glutensiz Beslenme Uzmanı ,Restaurant Yatırımcısı GTD üyesi Müge Boz, Birleşmiş Kentler Orta Doğu Ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Genel Sekreteri UCLG Wald Başkanı Mehmet Duman,İsraf Derneği Başkanı Ali Akgün ,Ekmek Uzmanı Besin FUTURİSTİ GTD üyesi Mine Ataman gastronomi turizmnin önemini tüm detaylarıyla aktardılar.

Gastronomi Turizm Derneği Türkiye'de gastronomi alanında ilklerin öncülüğünü yapmakla birlikte, Türkiye Turizminin gözü kulağı olmaya hazırlanıyor.