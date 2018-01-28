Konuya ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketicilere mevcut internet paketinden daha avantajlı bir paket seçeneği sunan telefon aramaları konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Tüketicilerin internet hizmeti sağladıkları şirketlerin müşteri hizmetleri numaraları dışında başka numaralardan gelen aramalara itibar etmemesi gerektiğini belirten Tüfenkci, tüketicinin kimlik ve kredi kartı bilgilerini böyle aramaların hiçbirisinde paylaşmaması gerektiğine dikkat çekti.

Son dönemlerde görülen bu yöntemde "0850"li numaralar kullanılarak vatandaşların arandığını ve insanların kendisini şirket yetkilisi gibi tanıtarak tüketicilere mevcut internet paketinden daha avantajlı bir hizmet paketi seçeneği sunduğunu dile getiren Tüfenkci, aranan insanların internet paketinin taahhüdünün dolmak üzere olduğuna dikkat çekerek, tüketicilere tarife/paket değişikliği yaptırılmaya çalışıldığını belirtti. Tüfenkci, bu şekilde tüketicilerin kredi kartı ve kimlik bilgilerine ulaştıklarını ve vatandaşın mevcut paketine yönelik taahhüt ihlal cezası çıktığını bildirdi. 14 Gün İçinde Cayma Hakkı Var

Tüketicilerin, internet hizmeti sağladıkları şirketlerin müşteri hizmetleri numaraları haricinde başka numaralardan gelen aramalara güvenmemesi gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, kimlik ve kredi kartı bilgilerinin bu aramalarda paylaşılmaması gerektiğini dile getirdi. Tüfenkci, bu gibi durumlar yaşandığında tüketicinin tereddüt ettiği durumda bir onay vermeden internet hizmeti aldığı firmayı arayarak sunulan teklifin doğru olup olmadığını ve taahhüt sürelerinin doğru olup olmadığını araştırması gerektiğini anlattı.