Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara Milletvekili olan Erkan Haberal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir kanun teklifi sundu. Haberal sunduğu teklif ile brüt asgari ücretten daha az bir ücret alan vatandaşlardan elektrik ücreti alınmamasını istedi. Bahsi geçen teklifin yasalaşması halinde, haneye giren aylık bazdaki toplam gelirin, brüt asgari ücret tutarında bulunması veya bu tutardan daha az olması durumunda, söz konusu kişilerin oturdukları konutlarda kullandıkları elektrikten ücret alınmayacak.

Elektrik Piyasası Kanunu'na Eklenecek

Brüt asgari ücret tutarı bu sene için 2 bin 29 TL olarak belirlenmişken, sunulan teklifin kabul edilmesi doğrultusunda Elektrik Piyasası Kanunu'na, hane gelirinin aylık bazdaki toplam aldığı ücretin, brüt asgari ücret tutarıyla denk ya da daha az olmasıyla, vatandaşların oturduğu konutların, elektrik kullanım bedellerinin hazine tarafından karşılanacağına ilişkin bir hüküm eklenecek.

MHP Ankara Milletvekili Haberal ise TBMM Başkanlığı'na sunmuş olduğu teklifin gerekçesinde, sosyal devletin asıl amacının, toplumu oluşturan bireylerin yasaların karşısında olduğu kadar ekonomik, siyasal ve sosyal hayatın işleyişi içerisinde de özgür ve eşit olmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Eşitlik ve Özgürlük İçin Gerekli İmkanlar Sağlanmalı

Söz konusu eşitliğin ve özgürlüğün bireyler bakımından işlevsel bir niteliğinin bulunması adına gerekli olan imkanlarında sağlanması gerektiğini bildiren Haberal, sosyal devletin temel amaçlarının arasında, toplumu ve bireyleri yoksulluktan kurtarıp, herkesin kendi kaderine hakim olmasını sağlayabilecek ortamı ve şartları hazırlamak olduğuna değindi.

Yoksulluğun bireysel gelir doğrultusunda tanımlanabileceğini, fakat teoriye bakıldığında parasal gelir ve para dışı tüm gelirlerin toplamından ibaret olan toplam gelir olduğunu belirten Haberal, bahsi geçen kanun teklifiyle devletin, açlık ve yoksulluk sınırı altında bulunduğu tespit edilen ailelere sağlanan mali yardımların yanı sıra, hanede yaşayan bireylerin toplam net gelirinin asgari ücret olması ve altında kalması halinde, elektrik giderlerini karşılamasının amaçlandığını bildirdi.