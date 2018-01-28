İETT Kaynakları Verimli Kullanmak İçin Düzenlemeye Gidiyor!
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İETT Kaynakları Verimli Kullanmak İçin Düzenlemeye Gidiyor!


İETT Kaynakları Verimli Kullanmak İçin Düzenlemeye Gidiyor!
İETT Kaynakları Verimli Kullanmak İçin Düzenlemeye Gidiyor! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-28 Saat: 16:40:46
Anasayfa Eko Gündem İETT Kaynakları Verimli Kullanmak İçin Düzenlemeye Gidiyor!

İstanbul'da İETT tarafından 14 Şubat 2018 tarihinde saha analizi yapılması adına hizmet alım ihalesi yapılacak.

İETT, otobüslerin güzergâhlarında sahada kontrol gerçekleştirerek, hatlarda, güzergâhlarda ve sefer saatlerinde il genelinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Olanakları verimli bir biçimde kullanıp, ulaşımı rahatlatmak isteyen İETT, hatları, güzergâhları ve sefer saatlerini revize edecek.

Kendisine ait toplam da 2 bin 756 otobüs bulunan, denetleyici konumunda olduğu Özel Halk Otobüsü ve İstanbul Otobüs AŞ'ye ait otobüslerde eklendiğinde 3 bin 84 araç ile hizmet veren İETT, kaynakların verimli bir biçimde kullanılabilmesi adına saha analizi gerçekleştirilmesini amaçlayarak bir ihale açtı. 

İhale 14 Şubat'ta Yapılacak

14 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan ihalenin şartnamesinde ise İstanbul'un dahilinde ve İETT'nin hizmet sunduğu ilçeler kapsamında hat etüdünün yapılması, idarenin belirlemiş olduğu formata uygun bir şekilde raporların hazırlanması, iyileştirme önerilerinin sunulması, idarenin uygun gördüğü önerilerin uygulamaya konulması adına aksiyonların alınması ve hat ile güzergâhla alakalı gelen taleplerin değerlendirilmesi adına gereken analizlerin gerçekleştirilip hizmet alımının sağlanması koşulları sunuldu. 

Teknik şartname kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmayla güzergâh çizgisinin doğruluğunun, ölü kilometre verisinin, hizmet sağlanan bölgelerin, gelir ile giderin, entegrasyon noktalarının yerinde tespitinin yapılarak kayıtlı olan bilgilerle karşılaştırılacağı belirtildi. Ayrıca rötar, yolculuk, zayi durumlarının ve işletme hızlarının da hesaplanarak, şoförler ile yolcuların görüşlerinin alınacağı belirtilerek, hat, araç ve şoför verimliliği bakımından önerilerin geliştirileceği bildirildi.

İş 15 Ay Sürecek

Öte yandan toplam 15 ay devam edecek olan iş için, işi alan firmanın çalıştıracağı personelin özgeçmişini İETT'ye göndereceği, İETT'nin onay vermediği personellerin çalıştırılamayacağı ifade edilirken, yüklenicinin her ay toplam 20 hat analizi gerçekleştirerek, İETT'ye rapor vereceği belirtildi. 

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