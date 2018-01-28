Siirt'e bağlı Şirvan ilçesinde yetiştirilen Zivzik narının kış aylarında tüketim miktarında artış gözlemlendi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Siirt Sebze ve Meyve Halinde Komisyoncu olarak çalışan Emin Şen ise, her sene kış mevsiminde kasalarla alımı yapılan Zivzik narına ilginin yoğun olduğunu ve bu ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

6 İla 7 Ay Saklanabiliyor

Zivzik narının kilosunun 1.5 TL ila 2.5 TL aralığında bulunduğunu ifade eden Şen, Zivzik köyünde üretilen bu narın, bölge genelindeki en kaliteli nar olduğunu vurguladı. Bahsi geçen meyvenin kendine has özelliklerinin olduğunu ve bu özelliklerinin ise ince kabuklu olması ile aromalı tadının bulunması olduğunu söyleyen Şen, bol sulu olan Zivzik narının 6 ila 7 ay süresince herhangi bir çürüme ya da bozulmaya maruz kalmadığını dile getirdi.

Senelik bazda 2 bin ton yetiştirilen Zivzik narının Siirt'e ve çevre illere satışının yapıladığına dikkatleri çeken Şen, 20 seneden bu yana bu işle meşgul olduğunu ve mahsullerin Zivzik köyünden geldiğini söyledi. Narların ülkenin dört bir yanından rağbet gördüğüne vurgu yapan Şen, son zamanlarda Ankara, İstanbul gibi şehirlerden de sipariş alımı yaptıklarını belirtti.

Kurutularak Kışın Piyasaya Sürülüyor

Narların diğer bir önemli özelliğinin de organik ve doğal olması olduğunun altını çizen Şen, narların üretiminde herhangi bir zirai ilaç kullanılmadığını belirtti. Köylerde bulunan toprak evlerde narların kurutulduğunu ve kurutulan narların kış mevsiminde piyasalara sürüldüğünü ifade eden Şen, gelen talepler doğrultusunda ürünleri paketleyerek teslim ettiklerini ve son zamanlarda taleplerin yoğunluğundan dolayı memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

Konu hakkında bir diğer açıklama ise daimi müşterilerden olan Mehmet Selim Eşin'den geldi. Senede 1.5 ton civarında narı yakınlarına gönderdiğini söyleyen Eşin, kendisine gelen taleplerin yoğun olduğunu ve alınan narların bahar aylarına kadar kendini muhafaza ederek, tadını kaybetmediğini belirtti.