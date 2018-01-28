Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından "2017 İşgücü Piyasası Araştırmaları Raporu" yayımlandı. Yayımlanan rapor doğrultusunda 2018 senesinin Nisan ile Mayıs ayı dönemlerinde ülke genelinde istihdamın yüzde 6.4 seviyesinde artış göstereceği bildirildi. Söz konusu artışın ise en fazla imalat sektörü, toptan ve perakende sektörü, ticaret sektörü ve inşaat sektöründe olacağı ifade edildi.

Söz konusu sektörler baz alındığında 451 bini aşkın istihdam artışı öngörülürken, istihdamda gözlemlenecek en düşüş artışların ise kültür, sanat, eğlence, dinlence, kanalizasyon atıl yönetimi, elektrik gaz buhar iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörlerinde olmasının beklendiğine vurgu yapıldı.

İstihdamda Tüm Meslek Gruplarında Artış Beklentisi

Yayımlanan rapor doğrultusunda 2017 senesi içerisinde işgücü piyasası kapsamında görülen gelişmelere yer verilirken, bu gelişmelerin yanı sıra 2018 senesine yönelik beklentilerde yer buldu. Tüm meslek gruplarında istihdam konusunda artış olacağı öngörülürken, en fazla istihdamın imalat sektöründe olacağı, sayısal bzda ise en fazla artışın sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar, tesis ve makine operatörleri, montajcılarla hizmet ve satış elemanları gibi meslek gruplarında olmasının beklendiği bildirildi.

Yine rapor doğrultusunda işverenlerin ilerleyen dönemlerdeki istihdam beklentileri dikkate alındığından en fazla oranda artış bekleyen işverenlerin bilgi ve iletişim sektöründe, idari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründe ve imalat sektöründe olduğu gözlemlendi. Finans ve sigorta sektöründe hizmet veren işverenlerin yüzde 4'lük oranının, eğitim sektöründe hizmet veren işverenlerin yüzde 44.1'lik oranının istihdamda azalma beklediği bildirildi.

En Büyük Sorunlardan Biri Eleman Bulamamak

Rapor kapsamında piyasalarda oldukça önemli bir soruna da dikkat çekildi. Söz konusu problemin, nitelik ve beceri gereken mesleklerde eleman bulunması konusunda zorluk olduğu vurgulanırken, yine rapor doğrultusunda 5 beş işyerinden birinin eleman bulmakta sıkıntı yaşadığı ifade edildi. Bu durumun nedeni olarak yeterli iş tecrübesine sahip olan elemanların bulunmaması olduğu vurgulanırken, zor eleman bulan meslekler dikkate alındığında ise ilk sırada dikiş mesleğinin geldiği bildirildi.