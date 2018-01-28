Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Finans merkezine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Finans Merkezi Projesi kapsamında, finansal sistemi oluşturan kurumların yapılarıyla işleyişlerine yönelik daha liberal ve daha serbest piyasa ekonomisine dayanan düzenlemeler gerçekleştirilmesi gerektiğini bildiren Ağbal, konuyla alakalı ilgili kurumların birtakım çalışmalar yaptığını belirtti.

Torba Yasa İçinde Çalışmalar Başladı

Bahsi geçen konuya ilişkin Maliye Bakanlığı olarak bir torba yasa içinde düzenleme noktasında çalışmaların başlatıldığına vurgu yapan Ağbal, İstanbul'un finans merkezi olabilmesinin önem arz ettiğine değindi.

İstanbul Finans Merkezi Projesi çerçevesinde, finansal piyasalar üstündeki kamusal maliyetlerin ve yüklerin azaltılması ya da kaldırılmasının gerekli olduğunu ifade eden Ağbal, işlem maliyetlerinde ülkemizin Frankfurt, Dubai gibi ülkelerle aynı hatta söz konusu merkezlerden daha rekabetçi bir konumda olması gerektiğine dikkatleri çekti.

İstanbul'un söz konusu alan kapsamında merkez konumuna gelmesi için diğer ülkelerin merkezleriyle aynı özellikleri taşıması gerektiğini işaret eden Ağbal, burada işin kurumsal bir boyutu bulunduğunu aktardı.

Yetişmiş İnsan Gücü Gerekli

Bahsi geçen projenin insan kaynağı yönünün de olduğuna değinen Ağbal, bir çok ülke genelinde finansal piyasanın gelişme göstermesi durumunda muhakkak yetişmiş insan gücünün gerektiğini belirtti. Tüm bunlar adına Maliye Bakanlığı olarak koordinasyon çalışmaları yürüttüklerine vurgu yapan Ağbal, Hazine Müsteşarlığı'ndan, BDDK'dan, Kalkınma Bakanlığı'ndan, SPK'dan, İstanbul Borsası'ndan ve ilgili kurumlardan söz konusu başlıklar itibariyle veriler topladıklarını belirtti.

Öte yandan Ağbal, şu zamana kadar 2 ya da 3 kez EKK toplantısı yapıldığını ve elde edilen düzenleme önerilerinin EKK ile paylaşıldığını sözlerine ekledi.