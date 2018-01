“Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu” 81 ilde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu sabah Yozgat ilinde gerçekleştirilen foruma sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Yozgat’ta ünlü bir otelde gerçekleştirilen forumda, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Zehra Taşkesenlioğlu’nun konuşması dikkat çekti. 2017 yılından günümüze kadar olan zaman diliminde Türkiye’nin büyüyerek, üreterek ve gelişerek yoluna devam ettiğini vurgulayan Zehra Taşkesenlioğlu, Türkiye’nin ekonomik güncesi hakkında açıklamalarda bulundu.

2002 yılından bu yana artan milli gelire dikkat çeken Taşkesenlioğlu, 2002 yılında 2 bin 853 dolar olan milli gelirin günümüzde 11 bin dolara ulaştığını söyledi.

“Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda 81 ilin 81’inde gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Yozgat ayağı ile birlikte 29 il için forum tamamlanmış oldu.

Türkiye Üreterek Büyüyor

Tütünü olmayan bir ile tütün fabrikası, hayvancılığın olmadığı bir şehirde canlı hayvan borsalarının kurulmaması gerektiğini önemle vurgulayan Taşkesenlioğlu, küçükbaş hayvancılığın yapıldığı bir yerde büyükbaş hayvancılığı için teşvik beklenmesinin yanlış olduğunu da dile getirdi.

Her şehrin analizini, her şehrin kendi özelliğine ve özelliklerine bağlı olarak yapılması gerektiğini ve her şehrin ekonomik beklentilerinin farklı olduğunu ifade eden AKP Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı, Türkiye’nin bir anda büyümediğini, Türkiye’nin adım adım ilerlediğini ve üreterek büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

2016 ile 2018 yılları arasındaki yatırım oranlarını karşılaştıran Taşkesenlioğlu, yatırımlardaki büyüme hızının da yüzde 25 olduğunu ifade etti. Aynı büyüme hızının Yozgat’ta da gerçekleşmesini umut eden Zehra Taşkesenlioğlu, 2017 yılında gerçekleştirilen 157 milyar dolarlık ihracatın bu yıl da gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.