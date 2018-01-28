Ünlü ekonomist Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, Afrin operasyonu ve OHAL’in uzatılması kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ekonomide öngörülmemiş sonuçlara yol açabileceğini ifade eden Katırcıoğlu’na göre, ekonomide beklenmedik olaylar yaşanabilir.

Türkiye ile ABD ve Rusya ilişkilerine değinen ekonomist Katırcıoğlu, Suriye’nin de bu tip siyasi olaylara dahil olması ile birlikte ekonomik gündemde beklenmedik olayların yaşanabileceğini dile getirirken, Türkiye ekonomisinde kısa dönem içerisinde herhangi bir kriz beklemediğini lakin uzun vade de ekonomik dengelerin değişebileceğini ifade etti.

2018 yılından beklemiş olduğu büyüme oranının yüzde 6 ile 7 arasında olduğunu söyleyen Katırcıoğlu’na göre bu tarz yüksek büyüme oranlarının arka planında yer alan KDV, ÖTV ve kredi garanti fonu gibi değerlere önem verilmesi gerekiyor.

Enflasyon Giderek Artabilir

Ekonomist Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, OHAL’in ekonomiyi etkilediğini savunarak birçok yabancı yatırımcının Türkiye’den uzaklaşmış olduğunu dile getirdi. OHAL kararının tekrardan uzatılmasının yatırım yönünden olumsuz bir karar olduğunu savunan Katırcıoğlu’na göre yabancı yatırımcıların uzaklaşması enflasyon oranlarının giderek artmasına sebep olabilir.

Demokrasiden uzaklaşıldığını dile getiren ve bu uzaklaşmanın ekonomik iktidarsızlığa sebep olduğunu ifade eden Katırcıoğlu, ekonomik anlamda işlerin iyi gitmediğini de dile getirdi.

Afrin operasyonu hakkında da yorumlarda bulunan Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, yakın gelecekte operasyonun ekonomik alanda herhangi bir soruna yol açmayacağını ve herhangi bir kriz beklentisinde olmadığını söyledi. Türkiye’nin ABD ve Rusya ilişkilerine bağlı olarak bu durumun değişebileceğini ve uzun vadede bu operasyon sonucunda öngörülmemiş ekonomik sorunlar ortaya çıkabileceğini, Türkiye’nin dikkatli adımlar atması gerektiğini ifade etti.