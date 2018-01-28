Afrin Operasyonu Öngörülmemiş Sonuçlara Yol Açabilir
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Afrin Operasyonu Öngörülmemiş Sonuçlara Yol Açabilir


Afrin Operasyonu Öngörülmemiş Sonuçlara Yol Açabilir
Afrin Operasyonu Öngörülmemiş Sonuçlara Yol Açabilir Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-28 Saat: 19:19:36
Anasayfa Eko Gündem Afrin Operasyonu Öngörülmemiş Sonuçlara Yol Açabilir

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, Afrin operasyonu ve OHAL’in uzatılması kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, Afrin operasyonu ve OHAL’in uzatılması kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ekonomide öngörülmemiş sonuçlara yol açabileceğini ifade eden Katırcıoğlu’na göre, ekonomide beklenmedik olaylar yaşanabilir.

Türkiye ile ABD ve Rusya ilişkilerine değinen ekonomist Katırcıoğlu, Suriye’nin de bu tip siyasi olaylara dahil olması ile birlikte ekonomik gündemde beklenmedik olayların yaşanabileceğini dile getirirken, Türkiye ekonomisinde kısa dönem içerisinde herhangi bir kriz beklemediğini lakin uzun vade de ekonomik dengelerin değişebileceğini ifade etti.

2018 yılından beklemiş olduğu büyüme oranının yüzde 6 ile 7 arasında olduğunu söyleyen Katırcıoğlu’na göre bu tarz yüksek büyüme oranlarının arka planında yer alan KDV, ÖTV ve kredi garanti fonu gibi değerlere önem verilmesi gerekiyor.

Enflasyon Giderek Artabilir

Ekonomist Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, OHAL’in ekonomiyi etkilediğini savunarak birçok yabancı yatırımcının Türkiye’den uzaklaşmış olduğunu dile getirdi. OHAL kararının tekrardan uzatılmasının yatırım yönünden olumsuz bir karar olduğunu savunan Katırcıoğlu’na göre yabancı yatırımcıların uzaklaşması enflasyon oranlarının giderek artmasına sebep olabilir.

Demokrasiden uzaklaşıldığını dile getiren ve bu uzaklaşmanın ekonomik iktidarsızlığa sebep olduğunu ifade eden Katırcıoğlu, ekonomik anlamda işlerin iyi gitmediğini de dile getirdi.

Afrin operasyonu hakkında da yorumlarda bulunan Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, yakın gelecekte operasyonun ekonomik alanda herhangi bir soruna yol açmayacağını ve herhangi bir kriz beklentisinde olmadığını söyledi. Türkiye’nin ABD ve Rusya ilişkilerine bağlı olarak bu durumun değişebileceğini ve uzun vadede bu operasyon sonucunda öngörülmemiş ekonomik sorunlar ortaya çıkabileceğini, Türkiye’nin dikkatli adımlar atması gerektiğini ifade etti. 

Erol Katırcıoğlu Afrin operasyonu OHAL enflasyon
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