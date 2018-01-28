Spot piyasa yarın geçerli olacak elektrik fiyatlarını belirledi. Buna göre yarın bir megavat saatlik elektrikte en yüksek fiyat 220,06 lira olarak uygulanacak. En düşük fiyatsa 144 lira 90 kuruştan hesaplanacak.

Gün Öncesi Elektrik Piyasasında En Düşük ve En Yüksek Fiyat Saatleri!

Gün öncesi piyasa baz alındığından 29 Ocak 2018 tarihinde yani yarın geçerli olacak en yüksek elektrik fiyatı saat 11’de uygulanacak. Bir megavat saatlik elektriğin düşük fiyattan uygulanacağı saatse 4 olacak.

Gün öncesi elektrik piyasasının yaptığı hesaplamaya göre bir megavat saat elektrikte aritmetik ortalama fiyatının 194 lira 12 kuruş olduğu görüldü. Aynı piyasa dahilinde yapılan ağırlıklı ortalama fiyatıysa 198 lira 61 kuruşa denk geldi.

Spot elektrik piyasasının bugünkü fiyatları ise şöyle oldu. Dün belirlenen fiyatlara göre bir megavat saatlik elektrikte en yüksek fiyat 210 lira 2 kuruştan uygulandı. Piyasanın uyguladığı en düşük fiyatsa 139 lira 77 kuruş oldu.

Spot piyasada elektrik işlem hacmi bugün ciddi bir oranda artış kaydetti. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından kayıt altına alınan veriler dikkate alındığında işlem hacmindeki artış, düne kıyasla yüzde 19,17 oranında arttı. Toplamdaki işlem hacmiyse 84 milyon 155 bin 554 liraya ulaştı.

Spot Elektrik Piyasasında Son Hafta Fiyatlar Düştü

Gün öncesi spot elektrik piyasasında bir megavat saatlik elektrik fiyatı bu hafta, bir önceki haftaya kıyasla geriledi. Azalış yüzde 2,56’ya ulaştı. Bir megavat saatlik elektriğin ortalama fiyatıysa 183 lira 96 kuruş olarak hesaplandı.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. kayıtları, piyasanın bir haftalık işlem hacminin 577 milyon 322 bin 803 lira olduğunu gösterdi.

Gün öncesi spot elektrik piyasasında içinde bulunduğumuz haftanın en yüksek fiyat seviyesi 25 Ocak 2018 tarihinde kaydedildi. Bu tarihteki fiyat 220 lira 80 kuruştan uygulandı. Haftanın en düşük fiyatı ise 23 Ocak 2018’de görüldü. Buna göre bu tarihteki bir megavat saatlik elektrik fiyatı 125 lira 1 kuruştan işleme alındı.