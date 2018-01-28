KONSİAD Derneği’nin Konya Şubesi’nde gerçekleştirilen Ekonomi Zirvesi’nin sonucunda üç farklı sektör için yatırım kararı alındı. Ekonomi Zirvesi’ne katılarak üç farklı sektör için yatırım kararı alan iş insanları ve yerel yöneticiler önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya gelerek, yatırım kararları hakkında toplantı yapacak.

Güneysınır Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede Güneysınır Kaymakamı Kübra Kurtoğlu, İlçe Belediye Başkanı İsmail Özcan ve KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik, KONSİAD Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın ile AK Parti Güneysınır İlçe Teşkilat Başkanı Ali Yılmaz, KONSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Kırsaldan kentlere yaşanan göçlerin engellenebilmesi adına konuşma yapan Hasan Hüseyin Aydın, taşra bölgelere yatırımların arttırılması gerektiğini ve Başkanlık Yasası ile birlikte taşra olan bölgelerde yatırımların giderek arttığını dile getirdi.

Nüfusun Yüzde 65’i Kentlerde

1965 yılından bu yana kentlerdeki nüfusun yüzde 65 ve kırsalda yer alan nüfusun yüzde 35 dolaylarında olduğunu söyleyen KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik, Çin gibi gelişmiş ülkelerin örnek alınması gerektiğini dile getirdi. Çin gibi gelişmiş ülkelere bakıldığı takdirde başarının arkasında kümeleşme olduğunu savunan Çelik, göçlerin önlenmesi ile birlikte yeni iş olanaklarının ve markaların doğacağına inanıyor.

Sektörlere yönelik yatırımların artması gerektiğini vurgulayan Çelik, Türkiye’de yer alan sektörlere yatırım desteği verilmesini ve ekonomide başarı yakalayabilmek için çok çalışılması gerektiğini söyledi.

3 saat süren Ekonomi Zirvesi’nin sonucunda zirveye katılan kurul üyeleri ve çok sayıda iş insanı tarafından alınan ortak karar ile üç farklı sektöre yatırım yapılma kararı alındı.