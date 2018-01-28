Çin Akıllı Telefon Pazarında İlk Defa Düşüş Yaşandı
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Çin Akıllı Telefon Pazarında İlk Defa Düşüş Yaşandı


Çin Akıllı Telefon Pazarında İlk Defa Düşüş Yaşandı
Çin Akıllı Telefon Pazarında İlk Defa Düşüş Yaşandı Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-28 Saat: 20:08:02
Anasayfa Eko Gündem Çin Akıllı Telefon Pazarında İlk Defa Düşüş Yaşandı

9 yıl aradan sonra yüzde 4 oranında düşüş yaşayan Çin akıllı telefon pazarının bu düşüşüne Apple ve Samsung şirketlerinin sebep olduğu dile getirildi.

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin’de beklenmedik bir düşüş yaşandı. Canalys tarafından yapılan araştırmaya ve araştırma sonucu açıklanan verilere göre 2017 yılına göre Çin akıllı telefon pazarında yüzde 4 oranında bir düşüş yaşandı.

2009 yılından 2016 yılına kadar büyüme hızı kesilmeyen Çin akıllı telefon pazarı, seneler sonra ilk kez düşüş yaşadı. 9 yıl aradan sonra yüzde 4 oranında düşüş yaşayan Çin akıllı telefon pazarının bu düşüşüne Apple ve Samsung şirketlerinin sebep olduğu dile getirildi.

Akıllı telefon piyasası içerisinde 2010 yılından bu yana güçlü ve istikrarlı bir şekilde yer alan Apple ve Samsung şirketlerinin baskısının giderek artması ile düşüş yaşandığı belirtiliyor. Huawei, Oppo ve Vivo gibi Çinli üretimcilerin yer aldığı telefon şirketlerinin bu baskıyı azaltması ümit ediliyor.

Yıllar Sonra İlk Düşüş

Yaşanan düşüş ardından Çinli ekonomistler tarafından yapılan yorumlarda, Huawei ve Oppo şirketlerinin Apple ve Samsung’dan daha büyük paylar çıkartabileceği yer aldı. 2018 yılına ait tahminlerde bulunan Canalys şirketi ve Çinli ekonomistler, yeni yılda Çinli üreticilerin bu oranı değiştireceğini savundu.

Çin akıllı telefon Pazar payının 2018 yılında diğer tüm akıllı telefon pazarlarının paylarını geçeceğini söyleyen ekonomistler, yüzde 4 oranında yaşanan bir düşüşün Çin açısından önemli bir sonuç olmadığını ve bu tip düşüşlerin ekonomik dalgalanmalar sebebi ile yaşandığını, ekonomik dalgalanmalar ile böyle düşüşlerin yaşanmasının normal olabileceği ifade edildi.

Apple ve Samsung şirketi için ise kısa vadede olmasa bile ilerleyen günlerde pazar paylarının giderek azalacağı yönünde yorumlar yapıldı. 

Çin Apple Samsung Akıllı telefon
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