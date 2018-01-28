43 Ürüne Özel Teşvik Paketi!
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43 Ürüne Özel Teşvik Paketi!


43 Ürüne Özel Teşvik Paketi!
43 Ürüne Özel Teşvik Paketi! Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-28 Saat: 20:36:49
Anasayfa Eko Gündem 43 Ürüne Özel Teşvik Paketi!

Bakan Faruk Özlü tarafından kurulan özel bir ekip ile başlatılan proje için Türkiye’nin sahip olduğu tüm ara ve yatırım malları ithalatında yer alan ürün grupları tek tek incelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen direktif ile Bilim Sanayi Bakanlığı tarafından hazırlanan yerli ve milli sanayiye destek projesinde ikinci bir hamle yapıldı. İki etaptan oluşacak olan bu hamle için ilk olarak 500 milyon TL değerinde bir teşvik paketi hazırlandı. Ardından 2 bin 768 adet ürün grubu içerisinden 43 adet ürün seçilerek bu ürünlere teşvik paketinin uygulanması kararı alındı.

Bakan Faruk Özlü tarafından kurulan özel bir ekip ile başlatılan proje için Türkiye’nin sahip olduğu tüm ara ve yatırım malları ithalatında yer alan ürün grupları tek tek incelendi. 2 bin 768 adet ürün grubu önce teknoloji düzeyine bağlı olarak 974’e düşürüldü. 974 ürün grubu içerisinde yer alan ürün grupları ise piyasa içerisinde yer aldıkları pazar payına, uluslararası pazar büyüklüğüne, rekabet düzeylerine ve karmaşık ürün olmalarına göre gruplandı ve 43 adet ürün seçildi. Seçilen bu ürünlerin yerli ve milli sanayiye destek olması adına teşvik paketi ile birlikte yerlileştirilebileceğini ifade eden Bakan Özlü, bu destek sayesinde Türkiye’nin dış ticaret açığının da büyük bir oranda kapanacağını dile getirdi.

Sektörler Arasında 5 Grup Önemli

10 yıl içerisinde katma değerini iki katına çıkaracağı düşünülen sektörlerde yapılan bu incelemeler sonucunda tespit edilmiş oldu. Bakanlık tarafından seçilen 5 odak sektörünün başında kimya ve ilaç sanayisi yer alıyor. Kimya ve ilaç sanayisini ise gıda sanayisi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve teçhizat ile motorlu kara taşıtları takip ediyor.

500 milyon TL’lik teşvik paketi içerisinde vergi indirimleri, teşvikler, kaynak tahsisi, yer alan ürünle ilişkili koruma tedbirleri gibi konular yer alıyor. 

Faruk Özlü ithalat teşvik paketi Recep Tayyip Erdoğan
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