Türkiye’nin son 15 sene içinde en büyük kazanımlarından birinin yaşadığı sorunlara rağmen demokrasi ve ekonomi konusundaki hedeflerinden caymaması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdi ise Türkiye'nin hem Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüttüğünü, hem de uluslararası gelişmeleri takip ettiğini belirtti. Erdoğan, bunun yanı sıra Kasımpaşa Hasköy Tüneli’nin açılışını yaptıklarını ifade ederek, yatırım yapmaya devam edeceklerine dikkat çekti.

Kasımpaşa Hasköy Tüneli’nin açılış töreni esnasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, İstanbul’un kuzeyinde dünyadaki en büyük havalimanının inşa edildiğini belirtti. 2018 senesinin son aylarında da havalimanının açılışını yapacaklarını öngören Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin ihalesinin de bu sene içinde gerçekleştirileceğinin bilgisini verdi. Erdoğan, günlük 4 bin aracın geçtiği hali hazırdaki yol ve tünel ile birlikte projenin 40 bin araçlık kapasiteye ulaşacağını bildirdi.

Kasımpaşa Hasköy Tüneli Açıldı

Ülkenin eğitim, sağlık, enerji sektörü, sulama, tarım ve sosyal yardım alanlarının tümünde son 15 senede 3.5 kat büyüdüğüne işaret eden Erdoğan, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nin İstanbul trafiğini azaltmak hedefiyle inşa edildiğini ve 16 tünel projesinin en kritik noktalarından biri olduğunu belirtti. Yeditepe ve İstanbul’un 16 tünelle tepelerin altından birbirine bağlandığını anlatan Erdoğan, şimdiye kadar tünellerde 17 kilometreye kadar inşaat aşamasının tamamlandığının bilgisini vererek, metro inşasında ise 160 kilometrelik inşaatın tamamlandığını dile getirdi.

Tünelin maliyetinin 610 milyon lira olduğunu bildiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırma ve altyapı maliyetlerinin ise 110 milyon lira olduğunu bildirdi.