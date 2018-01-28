İlk siparişini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği yerli otomobile binlerce vatandaş rağbet gösterdi. Bakanlık, otomobil teslimatlarını başvuru sırasına göre yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin otomobili projesini üstlenecek babayiğitleri bildirdiği törende yerli otomobilin ilk siparişini kendisi için vermişti.

Babayiğitlerin açıklanmasının ardından 3 aylık süre zarfında milletvekilleri, bakanlar, işletme sahipleri ve çalışan binlerce vatandaş Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı arayarak üretilecek yerli otomobilden sipariş etti. Alınan yoğun rağbet sonrası Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün çağrısıyla bir çalışma başlatan bakanlık, başvuru sırasına göre bir teslimat listesi oluşturdu. İlk Sipariş Verenler Otomobillerine Kavuşacak

Türkiye'nin merakla beklediği ve 2021 senesinde piyasaya sürülmesi hedeflenen "Türkiye'nin Otomobili" için çalışmalar hızla devam ediyor. Vatandaşın ve kurumların Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na siparişleri hala sürüyor. Bakanlıktan açıklama yapan yetkililer, vatandaşların yerli otomobil sipariş vermek için bakanlığa telefon, mail ve faks aracılığıyla ulaşıyor. Alınan yoğun siparişler üstüne Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da çalışmalara başladı. Bu duruma göre, alınan siparişler başvuru sırasına göre listelenecek ve otomobil sırayla dağıtılacak. Yerli otomobil seri üretime geçtiğinde ilk önce başvuru yapan vatandaşlar otomobillerini satın alacak.