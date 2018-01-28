Baz İstasyon Kurulumlarında Engeller Kaldırıldı!
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Baz İstasyon Kurulumlarında Engeller Kaldırıldı!


Baz İstasyon Kurulumlarında Engeller Kaldırıldı!
Baz İstasyon Kurulumlarında Engeller Kaldırıldı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-28 Saat: 23:21:41
Anasayfa Eko Gündem Baz İstasyon Kurulumlarında Engeller Kaldırıldı!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, işletmecilerin baz istasyon kurulum başvurularında bölge seçimi konusunda bürokrasinin azaldığını ve belediyelerde takip eden süreçlere standartlar geldiğini bildirdi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Bakan Arslan, elektronik haberleşme istasyonlarının kurulum aşamasının kolaylaşmasının bilgi toplumunu geliştirmenin en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. 4.5G ve gelecek dönemde ortaya çıkacak 5G teknolojileriyle kurulan ve kurulacak altyapılarda daha ufak bölgelere hizmet sağlayan daha çok sayıda baz istasyonun kurulmasının gerekeceğini dile getiren Arslan, bu çalışma süreçlerinin daha erken tespit edilerek altyapıların kurulumunu kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler yaptıklarını belirtti. 

Yapılan yeni düzenlemeler içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği yaparak hazırladıkları "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in de bulunduğunu bildiren Arslan, bu düzenleme sayesinde bazı kriterler getirileceğini ve tedbirler alınarak işletmecilerin ruhsat almadan baz istasyon kurmalarının önündeki engellerin kaldırıldığını ifade etti. 

Altyapı Kurulum Sürecindek Sorunlar Da Çözüldü

İşletmecilere statik ve elektromanyetik tedbirler alma koşulu getirdiklerinin altını çizen Arslan, bu konuda yapılan 2. önemli düzenlemenin ise "Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" olduğunu dile getirdi. Bu yönetmelik sayesinde sektörde özellikle belediyeler ve işletmeciler arasında altyapı kurulum sürecinde yaşanan problemlerin çözüldüğünü aktaran Arslan, bu sorunların belirli dönemlerde baz istasyonlarının mühürlenmesine ve kapatılmasına neden olabildiğini anımsattı. 

Artık belediyelerin işletmecilere elektronik haberleşme istasyonu kurulumu için bölge seçim belgesi vereceğini anlatan Arslan, belge ücretine yönelik usul ve esasların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlendiğini ifade etti. Bu sayede belediyelerle işletmeciler arasındaki anlaşmazlık ve karmaşanın giderildiğini belirten Arslan, işletmecilerin yeni bir elektronik haberleşme istasyonu kurarken belirli bir ücret karşılığında gereken belgeyi alacağını bildirdi. 

Baz İstasyonu Kurulum Ahmet Arslan Altyapı
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