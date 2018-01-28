Piyasaların genelinde gözlemlenen bu artış öğleden sonra daha da yükselirken en büyük beş kripto para içerisinde Ethereum günlük yükselişini yüzde 17 oranında çıkarttı. Ethereum, piyasa hacmi yönünden Bitcoin ile aradaki farkı günden güne kapatıyor. Haftanın son işlem gününde 11.070 dolar seviyesinde seyreden en güçlü sanal para Bitcoin, Cumartesi günü itibarıyla yükselişe geçerek 12.181 dolara ulaştı. Bitcoin, bugün yüzde 6.98 oranında artarak 11.742 dolar seviyesinden işlem görmekte.

Sanal para piyasalarında son zamanlarda yaşanan değer kaybından en az etkilenen ikinci en büyük kripto para Ethereum, Cuma günü 1.053 dolar seviyesinden işlem görürken yükselişe geçmesiyle bugün Binance borsasında 1.276 dolara kadar tırmandı. Ethereum, bugün önceki güne kıyasla yüzde 15.21 oranında artarak 1.223 dolardan işlem görmekte. Ethereum Bitcoin Karşısında Değer Kazandı

Bitcoin karşısında değer artışı yaşayan Ethereum, dünyanın en güçlü kripto parası karşısında bugün yüzde 7.8 oranında değer artışı yaşayarak 0.1 Bitcoin'e ulaştı. Ethereum'un piyasa hacmi de doğru orantılı bir şekilde yükseliyor. Ethereum'un son 24 saat içindeki hacmi yüzde 15.37 oranında yükselerek 119.5 milyar dolara ulaşırken, Bitcoin'in piyasa hacmi yüzde 6.31 oranında yükselerek 198 milyar dolara ulaştı.

Bugün gerçekleştirilen işlemler arasında Bitcoin'in işlem payı yüzde 34, Ethereum'un ise yüzde 19 olarak belirlenirken, toplam 591 milyar dolar tutarındaki pazar payının yüzde 34'lük bölümünü Bitcoin, yüzde 20'lik bölümünü Ethereum, yüzde 8.5'lik bölümünü Ripple ve yüzde 37.4'ünü diğer kripto paralar oluşturuyor.