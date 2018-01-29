29.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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29.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


29.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
29.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-01-29 Saat: 08:34:10
Anasayfa Altın&Döviz 29.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Geçtiğimiz haftayı genel olarak olumlu bir şekilde tamamlayan dolar kuru yeni haftaya da sakin bir seyirde başladı. Dolarda ilk işlemler 3,75 liradan gerçekleştirildi.

Afrin operasyonunun başlaması ile dolar kuru yükselmeye başlamış ancak hafta içerisinde jeopolitik risk algısının azalması, küresel anlamda kurun zayıflaması gibi sebepler ile kur normal seyrine dönmüştü. Bu hafta ise kur ilk işlem gününe sakin bir şekilde başladı.

Bu haftanın en önemli gündem maddelerinden birisi Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan FED toplantısı. Ekonomi uzmanları bu toplantıda bir faiz artışı beklemese de 31 Ocak tarihinde yapılacak olna açıklama büyük bir öneme sahip. Özellikle Başkan Trump’ın güçlü bir dolar istemesine rağmen Hazine Bakanı Munchin’in zayıf dolar işimize gelir ifadesinin ardından Merkez Bankasının bu konuda ne düşündüğü toplantı sonrası yapılacak açıklamalar ile belli olacak.

Dolar Ne Kadar?

Geçtiğimiz hafta 3,7514’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7595 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Geçtiğimiz hafta 4,6636 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6652 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2406 seviyesinde haftaya başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin yüzde 5 yükselerek 11 bin 391 dolar seviyesine ulaştı.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum yüzde 4 yükselerek bin 221 dolar seviyesine geldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 162,00 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

266,25 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

Altın Euro Dolar Bitcoin Döviz fiyatları
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