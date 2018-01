Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman müşterilerin kredi notu ile gelir durumları dikkate alınır. Düşük kredi notuna ya da az geliri olan kişilere yüksek tutarlı ihtiyaç kredisi her durumda verilmez. Ancak düşük kredi notu, az gelire sahip olmak demek yüksek tutarlı kredi alamama anlamına da gelmez.

Verilecek kredi tutarı banka özelindeki kurallar, gelir durumu ve kredi notuna göre hesaplanır. Sektörde her banka farklı oranlarda kredi faiz oranları uygular ve bu çeşitli unsurlara göre de değişiklik gösterir. Aylık kredi taksit ödemesi standartta alınan maaşın 3'te 1'i kadar olması gerekir. Bu kapsamda da düzenlenen ödeme planı dahilinde verilebilinecek azami kredi tutarı belirlenir. Örneğin; 3.000 TL maaş alıyorum, ne kadar kredi alabilirim? diyen bir kişinin aylık kredi ödemesi 1.000 TL olacaktır. Eğer 48 ay vadeli ödeme planı düzenlenirse 48.000 TL kredi alınabilmektedir. Ancak yine de bu rakam kişilere göre azalabilir ya da artabilir.

Yüksek tutarlı ihtiyaç kredisi çekmek için bazı şartları yerine getiriyor olmak gerekir. Bankalar, aylık net gelirin yarısından fazla ödeme yapacak şekilde kısa ya da uzun vadeli ödeme planlarıyla kredi alınabilinmesi için teminat gösterilmesini isterler. Bu teminatlar; gayrimenkul tapusu, kefil, sigorta ve benzeri gibidir.

Evinizi İpotek Ettirebilirsiniz!

Her banka yüksek tutarlı ihtiyaç kredisi için kefil istemeyebilir. Ancak müşterilerinin kendi üzerine olan bir konut, dükkan, arsa ya da otomobil gibi mülkün tapusu ya da ruhsatı kesinlikle istenir. Bu bankaların taksitlerin ödenememesi durumunda krediyi güvence altına alması anlamına gelir. 100.000 TL değerinde bir ev teminatı karşısında yüksek tutarlı kredi alınabilir. Bankalar ilk aşamada evin, dükkanın ya da otomobilin ekspertiz raporunu çıkarttırırlar. Ekspertiz raporunda belirtilen değerin belli bir oranı kadar da kredi verirler. Bu oranlar da bankadan bankaya göre değişiklik gösterir. Örneğin Ziraat Bankası evin değerinin yüzde 80'i kadar kredi verirken, Türk Ekonomi Bankası yüzde 60'ı kadar kredi vermektedir.

Kefil Gösterebilirsiniz!

Yüksek tutarlı ihtiyaç kredisi nasıl çekilir? sorusuna bir diğer yanıt ise kefil göstermektedir. Kefil olacak kişilerin de bankanın istediği kriterlere uygun olması gerekir. Düzenli bir gelirlerinin olması, kefillerin eşlerinin kefillik durumunu kabul ediyor olması, kefillerin de ipotek gösterebilecek gayrimenkullerinin olması gibi. Kefiller kredi taksitlerinin ödenememesi durumunda kredinin ödemesini kabul ederler. Bunun için de kredi sözleşmesini imzalarlar.

Ayrıca her yüksek tutarlı kredi çekmek isteyen kişilerin sigorta yaptırmaları istenir. Sigorta yaptırılması da kişilerin vefat etmesi ya da maluliyet durumları için teminat yerine geçmektedir. Sigorta ödemeleri kişilerin bankadan aldıkları kredi tutarından tercih edilen geri ödeme planı süresine, kişilerin yaşlarından cinsiyetlerine göre farklılık gösterir. Bu nedenle de net bir rakam söylenemez. Sigorta ödemelerinin vade süresince her sene yenilenmesi istenir. Bazı bankalar bu ödemeyi önden peşin olarak temin ederken bazı bankalar ise kredi taksitlerine eşit olarak pay edip, temin ederler.