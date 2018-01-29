Avrasya Tüneli Kazadan, Zamandan, Yakıttan Kazandırdı
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Avrasya Tüneli Kazadan, Zamandan, Yakıttan Kazandırdı


Avrasya Tüneli Kazadan, Zamandan, Yakıttan Kazandırdı
Avrasya Tüneli Kazadan, Zamandan, Yakıttan Kazandırdı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-29 Saat: 08:59:30
Anasayfa Eko Gündem Avrasya Tüneli Kazadan, Zamandan, Yakıttan Kazandırdı

Avrasya tünelinin faaliyete geçişinin birinci yılı tamamlandı. Tünel insanlara ve ekonomiye çok önemli katkılar sağladı.

Avrupa ve Asya’yı ilk defa deniz tabanı altından geçen iki katlı karayolu tünelleri ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nin faaliyete geçişinin birinci yılı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Toplamda 24 yıl 5 ay boyunca tünelin işletmesi özel kuruluşlar tarafından yapılacak ve ardından tünel kamuya devredilecek. Tünelin toplam maliyeti ise 1 milyar 250 milyon lira olmuştu.

Avrasya Tüneli’nin geçtiğimiz bir yıl içerisinde günlük ortalama kullanıcısı 45 bin adet araç oldu. 1,8 milyon adet farklı plakaya sahip araç toplamda 15,6 milyon geçiş gerçekleştirdi. Devletin geçiş garantisi verdiği rakam ise yıllık 25 milyon adet. Bu durum günlük 68 bin 500 adet aracın her gün tünelden geçmesi zorunluluğunu doğuruyor. Henüz bu rakama ulaşıldığı bir gün gerçekleşmedi. Tünelin en çok geçiş aldığı bir Pazar günü toplam geçiş miktarı 65 bin 927 adet araçta kaldı.

Bu Yıl Sonunda Günlük Garanti Rakamına Ulaşılır

Basın mensupları ile bir araya gelerek tünelin ilk yılını değerlendiren Avrasya Tüneli Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ile Avrasya Tüneli Genel Müdürü Sungjin Lee daha ilk yılında tünelin birçok açıdan insanlığa faydalı olduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre tünelin yılda 1,2 milyar dolar seviyesinde bir katkı sağladığını belirten Arıoğlu, projenin bu şekilde işlemeye devam etmesi ile birkaç yıl içerisinde maliyetini çıkartacağını belirtti. Zamandan, yakıttan ve kazadan tasarruf edilmesini sağlayan Avrasya Tünelinde geçiş ücreti 16 TL. Önümüzdeki günlerde bu ücrette bir zam bekleniyor.

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