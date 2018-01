Volkswagen firmasının yaşadığı emisyon skandalı her geçen gün dallanıp budaklanarak farklı olayların ortaya çıkmasına neden oluyor. ABD’nin meşhur New York Times gazetesi tarafından ortaya atılan iddiaya göre New Mexico eyaletinde özel bir laboratuvarda 10 maymun dizel motora sahip VW Beetle bir aracın egzoz gazına maruz bırakılmış.

Testler Eugt Tarafından Talep Edilmiş

Yapılan habere göre olay sadece Volkswagen’in bilgisi dahilinde değil. Çünkü testler Avrupa Ulaşım Sektöründe Çevre ve Sağlık Araştırmaları Derneği olarak bilinen EUGT tarafından talep edilmiş. Bu derneğin finansörlüğünü ise Volswagen, BMW ve Daimler gerçekleştiriyor. 2014 yılında gerçekleştirilen bu testler dizel araçların kirletici etkisinin azaldığını ispatlamaya çalışıyordu. Daimler ve BMW markaları bu araştırmaya müdahil olduklarını kabul etmezken Volkswagen konu ile ilgili bir açıklama yayınlayarak seçilen yöntemin yanlış olduğunu kabul etti. İlgili açıklamada markanın hayvanlara eziyet eden her çeşit araştırmadan uzak durduğu belirtilerek konu ile ilgili toplumdan özür diledi.

Emisyon Değerleri Oynanmış Araç İle Test Yapılmış

Testte dikkat çeken bir diğer nokta ise Volkswagen’in emisyon konusunda değerleri ile oynadığı ve laboratuvar testlerinde zehirli gazların ortaya çıkmasını engelleyen özel yazılım ile değerleri düşük gösterdiği bir aracın kullanılmış olması. Test aracının Volkswagen mühendisi James Liang tarafından laboratuvara teslim edildiği, mühendisin daha sonra açılan davalarda itirafçı olduğu ve emisyon skandalındaki rolünden dolayı üç yıl dört ay hapis ve 200 bin dolar para cezasına çarptırıldığı da ortaya çıktı.