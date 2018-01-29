Geçtiğimiz hafta Şubat ayı içerisinde aldıkları grev kararının Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenmesinin ardından Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak bugün bütün iş yerlerinde bir saat boyunca duruş eylemi gerçekleştireceklerini açıkladı. Herhangi bir gelişme elde edememeleri durumunda bu eylemin her gün devam edeceğini belirten Kavlak, önümüzdeki hafta Bursa’da yapacakları görüşmede bundan sonra yapılacak eylem ve yol haritasına karar vereceklerini ifade etti.

Yaklaşık 2 Aydır Görüşmelerden Bir Sonuç Alınamadı

Metal işçileri Türkiye’nin en önemli sanayi kurumlarında hizmet veriyor. Bu sektör otomotivden beyaz eşyaya birçok alana hitap ediyor. Sektör de işverenleri temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri sendikası (MESS) Bakanlar Kurulu kararının ardından orta yolu bulmak amacı ile teklifini yenilemiş ve çalışanlara yapılacak yüzde 3,2 oranındaki zam teklifine 10 puan da refah payı eklemişti. Bu konudaki görüşmeleri gerçekleştirmek amacı ile önümüzdeki hafta içerisinde Bursa’da Türk Metal Sendikası yetkilileri ile bir araya gelecek olan MESS sorunun bir an evvel çözülerek üretimin engellenmemesini istiyor.

Uzlaşmaya Yakınız

Konu ile ilgili basına bilgi veren Türk Metal sendikası başkanı Pevrul Kavlak, MESS tarafından yapılan güncellenmiş teklifin kendileri açısından olumlu olduğunu belirtirken gelen görüşme teklifini de sevinçle karşıladıklarını belirtti. Kendilerinin bu konudaki tekliflerini yüzde 30’a çektiklerini ifade eden Kavlak, kısa sürede sorunun çözülmesi konusunda adım atılmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.